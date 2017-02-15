馬來西亞警方公佈金正男證件信息(圖)北京新浪網 (2017-02-15 08:58)
國際在線消息：據馬來西亞媒體報導，馬來西亞全國總警長丹斯里卡立證實，1名46歲的朝鮮籍男子13日在吉隆坡第二國際機場的乘客服務櫃檯尋求醫藥援助，惟在送院途中死亡。雪蘭莪州刑事調查主任法茲里14晚間向馬來西亞《星報》表示，死者確認為金正男，自2月6日以來一直在馬來西亞境內逗留。
丹斯里卡立發文表示，根據死者的旅遊證件，死者為「金楚」（KIM CHOL），護照號碼：836410070，1970年6月10日在平壤出生。
據「央視新聞」微博報導，金正男2月6日抵達馬來西亞，本來準備2月13日8時左右飛往澳門。當時他在機場準備登機，突然走來兩名女子，其中一人將一塊濕布捂在金正男臉上，之後迅速逃走。金正男隨後向機場保安求助，但在送往醫院的路上逝世。
據環球時報報導，雪蘭莪州刑事調查主任法茲里對媒體表示，警方已經接到朝鮮使館方面索要死者遺體的請求，但在此之前馬方將先進行屍檢。警方將調查死者在該國逗留期間的行蹤，詢問與他接觸過的人員。目前警方正在追蹤涉嫌刺殺的兩名女性。
對於韓國媒體關於金正男是被「兩名朝鮮女特工用毒針殺害」的說法，警方表示，死因必須等待驗屍結果才能確定。警方暫將此案列為猝死案。
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上一則：金正男異鄉遇害 死因眾說紛紜
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