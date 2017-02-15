原標題：韓情報機構稱金正男被毒殺 殺害方式尚需確認

國際在線專稿：據韓聯社2月15日報導，15日，韓國國家情報院已經確定朝鮮最高領導人金正恩的兄長金正男被劇毒物質殺害。

據韓國在野黨國民之黨的院內代表透露，當天，韓國國家情報院在國會情報委員會座談會上表示，已經確定金正男被劇毒物質殺害，但是殺害方式到底是毒針還是注射尚需確認。

據悉，韓國國家情報院在事發時並不知道死者就是金正男，在事發3—4小時后才確認。據悉，金正男的家人目前正在澳門。