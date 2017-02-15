韓國情報機構：金正男遇害三四小時后才確認北京新浪網 (2017-02-15 11:17)
原標題：韓情報機構稱金正男被毒殺 殺害方式尚需確認
國際在線專稿：據韓聯社2月15日報導，15日，韓國國家情報院已經確定朝鮮最高領導人金正恩的兄長金正男被劇毒物質殺害。
據韓國在野黨國民之黨的院內代表透露，當天，韓國國家情報院在國會情報委員會座談會上表示，已經確定金正男被劇毒物質殺害，但是殺害方式到底是毒針還是注射尚需確認。
據悉，韓國國家情報院在事發時並不知道死者就是金正男，在事發3—4小時后才確認。據悉，金正男的家人目前正在澳門。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL 14R．DELL S2340L．DELL M4400．DELL Vostro 14吋．DELL 電源．dell i5．DELL 3450．dell GT820．dell 15．DELL S2740L．dell LED．Dell 筆電．dell e5400．Vostro DELL．dell 13吋．dell t1700．dell U3014．DELL ips．dell ms111．dell 13wr．dell 7000．DELL XPS13．Dell WACOM．dell 3400．dell win 7．DELL 24吋．DELL 700M．dell 3350．dell s2240M．dell 淡香
金正男遇害 專家：長子金韓松非常危險【中央社】
金正男遇刺奪命 監視器畫面曝光【中央社】
金正男遭刺殺 傳長子金韓松今晚赴大馬【中央社】
「浪人」金正男:年少留學時金正日為其傷感淚別【北京新浪網】
娃娃變內奸？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》