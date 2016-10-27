S8出貨量目標6000萬支 搶貨835競爭對手苦哈哈NOWnews今日新聞 (2017-02-15 09:53)
南韓媒體報導，三星S8很可能就在3月29發布，4月中開始販賣，相關零組件業者都已備戰加強出貨，S8首批出貨量約1700萬支，尤其外傳採用最新處理器高通Snapdragon835，搶貨力道強大，讓其他同業新手機無法使用。
外界推算，今年S8系列機款銷售量，可能達到5500萬支，三星銷售目標可能是6000萬支，明顯高於S7目標4800萬支，S6目標4500萬支；具傳1至3月，三星面板廠將針對S8生產1000萬片OLED，S8大螢幕版本則是600萬片。
三星希望藉由S8翻轉形象，勢必採用高規格軟硬體，高通最新處理器Snapdragon 835處理器就是最好例子，三星似乎1至3月產量全包，讓其他手機別無選擇，推出新機只能使用舊型處理器，但高通Snapdragon 835生產商，其實也是三星。
HTC今年1月發布最新旗艦U Ultra，2月底LG可能即將推出G6，兩支手機都可能使用Snapdragon821處理器，算是2016年舊型晶片，讓外界相當納悶，最主要原因就是Snapdragon835處理器近期產量都被三星拿下。
但三星S8若將於4月14日上市，半數出貨手機採用自家設計處理器，另一半才是Snapdragon835處理器，效能是否有差異，也只能到時在測試比較，其他手機業者計畫採用Snapdragon835處理器，外傳也只能在4月後才能拿到貨。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL 14R．DELL S2340L．DELL M4400．DELL Vostro 14吋．DELL 電源．dell i5．DELL 3450．dell GT820．dell 15．DELL S2740L．dell LED．Dell 筆電．dell e5400．Vostro DELL．dell 13吋．dell t1700．dell U3014．DELL ips．dell ms111．dell 13wr．dell 7000．DELL XPS13．Dell WACOM．dell 3400．dell win 7．DELL 24吋．DELL 700M．dell 3350．dell s2240M．dell 淡香
別眨眼 MWC 2017就看下面這些黑科技【北京新浪網】
《你的名字》帶旺三葉頭繩銷量 購買者多是情侶【北京新浪網】
機械感十足 《環太平洋2：起義》導演曝光影片LOGO【北京新浪網】
3月底發佈會 蘋果將推全新配色iPhone 7【北京新浪網】
沒開玩笑：麥當勞請Google團隊設計了一根吸管【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》