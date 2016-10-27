▲Samsung Galaxy S7 edge冰湖藍新色媒體拍照會。（圖／記者陳明安攝，2016.10.27）

南韓媒體報導，三星S8很可能就在3月29發布，4月中開始販賣，相關零組件業者都已備戰加強出貨，S8首批出貨量約1700萬支，尤其外傳採用最新處理器高通Snapdragon835，搶貨力道強大，讓其他同業新手機無法使用。

外界推算，今年S8系列機款銷售量，可能達到5500萬支，三星銷售目標可能是6000萬支，明顯高於S7目標4800萬支，S6目標4500萬支；具傳1至3月，三星面板廠將針對S8生產1000萬片OLED，S8大螢幕版本則是600萬片。

三星希望藉由S8翻轉形象，勢必採用高規格軟硬體，高通最新處理器Snapdragon 835處理器就是最好例子，三星似乎1至3月產量全包，讓其他手機別無選擇，推出新機只能使用舊型處理器，但高通Snapdragon 835生產商，其實也是三星。

HTC今年1月發布最新旗艦U Ultra，2月底LG可能即將推出G6，兩支手機都可能使用Snapdragon821處理器，算是2016年舊型晶片，讓外界相當納悶，最主要原因就是Snapdragon835處理器近期產量都被三星拿下。

但三星S8若將於4月14日上市，半數出貨手機採用自家設計處理器，另一半才是Snapdragon835處理器，效能是否有差異，也只能到時在測試比較，其他手機業者計畫採用Snapdragon835處理器，外傳也只能在4月後才能拿到貨。