原標題：日中小學課改方案將中國釣魚島寫為「日本固有領土」

[環球網報導 實習記者 郝藝文]日本曾因篡改歷史教科書問題，屢次遭到中韓兩國抗議，近期日本文部省再次發佈了關於中小學學習指導的修正案，中國釣魚島及日韓爭議領土獨島（日稱：竹島）等內容將被納入中小學學習課程。

日本共同社2月14日報導稱，日本文部科學省14日公佈了中小學下期「學習指導要領」修正案，要求小學從3、4年級起開展外語活動，在5、6年級設置英語科目。每周為3-6年級學生增加一節課（45分鐘）。同時，修正案還對學校提出了開設短時間課程及縮短暑假等要求，以增加課程表靈活度。如要落實以上要求，各學校可能會為時間安排而傷腦筋。

報導稱，修正案在中小學社會課程中首次明確提出日韓爭議領土獨島及中國釣魚島屬日本「固有領土」。對此，韓國外交部當天召見了日本駐韓大使館公使鈴木秀生，向其提出抗議。

修正案對指導內容做出了詳細規定，內容量約為現行要領的1.5倍。對此，文科省教育課程課長合田哲雄說明稱，由於近來中小學青年教師的數量有所增加，補充內容是為了便於教師們更好理解，但不要求進行統一指導。預計該修正案將在2020年度及2021年度在小學、初中相繼實施。此外，修正案還督促改善各科目課程，以實現「主動的、對話式的深入學習」。

修正案將小學5、6年級現行的以「聽、說」為主的外語學習提前，要求英語科目對「讀、寫」也進行階段性指導，並將家庭和地區等身邊事物納入教學內容。其次，修正案還要求初中英語課原則上以英語講授，將內容擴展至社會性話題，使學生能夠表達自己的想法和心情。再次，基本的感嘆句和虛擬語氣等內容也被寫入英語課本，單詞數量也有所增加。

共同社還稱，現行指導要領中還新增了了關於南千島群島（日稱：北方四島）是日本「固有領土」的內容，並且在其解說書中提到了獨島和釣魚島。文科省打著「為（使學生）理解日本」的旗號，將以上爭議性內容納入了具有法律約束力的指導要領中。

報導稱，在反映指導要領基本思想的「總則」中，文部省還對日本中小學生需養成的素質和能力做出要求。其中包括：知識和技能；思考、判斷和表達能力；學習意願和人性三個方面。此外，指導要領還要求學校致力於「課程管理」（Curriculum management）力爭改善教育課程編製和人才分配。

日本文科省將公開徵求意見，預計於3月發佈下期指導要領，最快在6月公佈解說書。為順利推進小學英語課程的設置，文部省還將於近期內提出2018至2019年度過渡期的學習內容要求。關於高中的下期指導要領，計劃將在2017年度公佈，從2022年度新入學的學生開始依次在各學年實施。

迄今為止，日本政府試圖竊取中國領土的小動作不斷，屢次通過修改所謂的教科書等手段，將釣魚島據為己有。對此，中方曾多次闡述立場強調，釣魚島及其周邊附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，日方任何動作都是非法和徒勞的，改變不了釣魚島屬於中國這一歷史事實。