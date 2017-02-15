原標題：金正男遇害現場監控錄像曝光 女嫌犯穿T恤短裙

國際在線專稿：據韓聯社2月15日報導，馬來西亞警方對金正男在機場遇害的監控錄像進行分析，發現了身著短裙的嫌疑人。

據馬來西亞當地媒體《The Star》公開的監控錄像顯示，被推測為犯罪嫌疑人的女性留著短髮，身著長袖T恤和短裙。當時，該女性背著挎包站在機場外面，好像在等待著什麼。據悉，該女性穿著跟普通遊客沒有區別。

此前，據韓國航空公司相關人士透露，金正男是被兩名女性投擲不明物體而致死。但是，據《The Star》的報導，金正男因臉上被潑灑不明液體而死亡。

據判斷，潑灑在金正恩臉上的不明液體是不容易購買到的毒性物質。

最後，兩名女性嫌疑人乘坐計程車逃走，馬來西亞警方正在對她們進行追捕。