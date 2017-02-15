（中央社巴黎14日綜合外電報導）加州天文台觀測到較太陽明亮1萬倍的邁向死亡恆星的爆炸初期景象，那顆恆星位於距地球1億6000萬光年外的飛馬座（Pegasus）銀河系。



英國「衛報」報導，天文學家捕捉到距離地球很遙遠銀河系中一顆巨大恆星被強烈爆炸撕裂的初期死亡歷程。那顆恆星在塌陷成為超新星（恆星爆炸）前其亮度已較太陽明亮1萬倍，變成超新星時亮度強烈到在軌道上及地球上的現代望遠鏡都觀測到。



科學家利用位於加州聖地牙哥附近的帕羅馬山（Palomar Mountain）天文台發現到此恆星爆炸後傳抵地球3小時內明亮閃光，他們立即通知其他望遠鏡的操作人員，迅速把望遠鏡對準那顆恆星的爆炸殘骸。



據信那顆紅色巨大星球的質量是太陽的10倍以上，體積則是太陽的幾百倍大，位於距地球1.6億光年外的飛馬座NGC7610銀河系。



這是天文學家首度得以量測初期超新星的光亮，未參與這項研究的波昂大學天體物理學家藍格爾（Norbert Langer）形容那是「非凡成就」。



參與處理資料的以色列魏茲曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）天體物理學家雅隆（Ofer Yaron）表示，「直到數年前，於爆炸後一週捕捉到超新星，都被視為很早。如今不再是那樣了。」



來自那顆恆星爆炸的第一道閃爍，於2013年10月6日被巡天計畫「中間帕羅馬瞬態工廠」（intermediatePalomar Transient Factory,iPTF）偵測到。



發現閃光後，研究人員立即通知其他天文學家，竭盡全力記錄。其中一位科學家利用夏威夷凱克天文台（Keck）的望遠鏡，分析爆炸6小時內來自超新星的亮光。其他望遠鏡也加入觀測和記錄行列，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）雨燕衛星（Swift）捕捉到X射線和紫外線（UV）。



「自然物理學」期刊（Nature Physics）報導的這些觀測結果，賦予天文學家迄今宇宙最暴力事件的最佳觀測，天文學家希望未來能捕捉到甚至更早階段超新星，於爆炸1小時內或更短時間就觀測到。1060214