（中央社記者蘇龍麒台北14日電）原民會上午召開記者會，發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，民進黨立委陳瑩表示，不能接受；國民黨立法院黨團總召廖國棟也表達抗議，呼籲原民會撤回辦法。



原民會上午召開記者會，發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將依據該辦法逐步劃設公告原住民族傳統領域或部落範圍土地，預計此階段將劃設80萬公頃原住民族傳統領域土地。



陳瑩透過新聞稿表示，該劃設辦法只將原住民族的傳統領域限制在「公有土地」，而沒有完整劃設、公告傳統領域，讓人相當遺憾。



她說，劃設辦法在第3條「本辦法用詞定義」裡，規定原住民族傳統領域，必須要是「公有土地」，按照今天發布的劃設辦法，原住民族傳統領域中，所有因為占領、接收、登記、買賣等，已經成為「私人土地」的部分，都不可能得到劃設和公告，無法被政府承認為原住民族的領域，這樣的規定非常荒謬。



對於今天發布的劃設辦法，陳瑩認為，實在是不能接受，行政院應該重新思考劃設辦法。



時代力量立委高潞．以用說，上午記者會諷刺的是，現場1名原住民籍立委都沒有，希望原民會能夠廣納族人聲音。



廖國棟說，事前並不知道有這個記者會，其他原住民立委也沒有收到訊息，仔細聆聽記者會簡報，發現不僅未採納他去年所提供的書面意見，內容也無法維護原住民族土地權益。



他說，原民會逕自在今天發布這無法保障原住民土地權益的辦法，提出嚴正的抗議，原民會應立刻撤回這個辦法。1060214