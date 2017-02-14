▲總統蔡英文赴第二殯儀館向國道五號翻車事故罹難者致哀。（圖／記者葉政勳攝,2017.02.14）

國道五號13日晚間發生遊覽車翻車事故，造成車上旅客33人死亡、11人輕重傷，是國道史上最嚴重的死傷事故。總統蔡英文14日下午2點40分左右，抵達第二殯儀館向死者上香致哀。

蔡英文約停留10分鐘，並步行到家屬休息室，逐一與罹難者家屬握手致意，現場由交通部長賀陳旦、台北市副市長鄧家基等官員陪同。

媒體關心，是否要咎責交通部？蔡英文沒有回應，直接上車離去。