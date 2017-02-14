影音／國五翻車33死 蔡英文肅穆問候家屬NOWnews今日新聞 (2017-02-14 15:13)
國道五號13日晚間發生遊覽車翻車事故，造成車上旅客33人死亡、11人輕重傷，是國道史上最嚴重的死傷事故。總統蔡英文14日下午2點40分左右，抵達第二殯儀館向死者上香致哀。
蔡英文約停留10分鐘，並步行到家屬休息室，逐一與罹難者家屬握手致意，現場由交通部長賀陳旦、台北市副市長鄧家基等官員陪同。
媒體關心，是否要咎責交通部？蔡英文沒有回應，直接上車離去。
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