營養午餐空心菜農藥超標 中市依規查處中央社 (2017-02-14 15:00)
（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市議會國民黨團今天召開記者會質疑市府食安破功，營養午餐空心菜驗出農藥殘留超標，學童早已吃下肚。台中市衛生局則說，已依規查處。
台中市議會國民黨團書記長李中表示，105年底衛生局公布了抽驗學校105年度上學期營養午餐的結果，赫然發現學童所吃的空心菜、黃蘿蔔、豆干等食材不符合標準，其中空心菜被驗出含有「賽座滅」的農藥殘留0.16PPM（標準0.01PPM），這些空心菜都由農業局輔導契作，怎會出現農藥殘留？
台中市議員顏莉敏說，契作蔬菜供應學校營養午餐每週約1萬公斤，很大一部分比例就是空心菜，將近1個月的檢驗期，孩童恐怕早吃下萬斤以上的有毒農藥空心菜，市府每個環節的嚴重失職，無辜學童因此受害。
李中還說，台中市長林佳龍104年9月動用農發基金2億5300萬元，將學校營養午餐加碼5元，號稱使用安全蔬菜讓學童吃的健康、吃的安全，結果這份檢驗報告完全打臉市長。
台中市政府指出，衛生局主動針對105學年度第一學期學校午餐團膳「菜餚」及「食材」進行抽驗，結果有2件菜餚複驗不合格、5件食材抽驗不合格，衛生局並已依規查處。
台中市教育局長彭富源表示，針對校園食材，市府除了由衛生局查處外，教育局也已通報學校立即停用檢驗不合格食材，並請學校依契約對廠商進行記點處分，目前已與相關局處成立合作平台，持續嚴加把關營養午餐品質。1060214
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