（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）南部地區正值枯水期，台南及高雄水情由藍燈轉為稍緊的綠燈，南區水資源局表示，屏東方面，牡丹水庫的儲水及屏北地區豐沛的地下水，到5月枯水期結束前，用水應沒問題。



屏東與高雄只隔了1條高屏溪，高雄地區主要水源倚靠高屏溪河川水源，因集水區沒有降雨，高雄已於2月13日轉換水情燈號為稍緊的綠燈。



嘉義及台南地區也因降雨偏少水庫蓄水量持續下降，如降雨狀況持續不理想，南區水資源局預計2月23日轉換嘉義及台南地區水情燈號為稍緊的綠燈。



南區水資源局表示，高雄和屏東雖僅一溪之隔，但屏東地區南端使用的是牡丹水庫的水，目前牡丹水庫的蓄水量還有1800多噸，預計到5月枯水期結束前，應該還有200、300噸的水可用；而屏北地區都是抽用地下水，屏東地下水豐沛，到5月用水應該也沒有問題。1060214