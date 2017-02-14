陸關切遊覽車翻覆事故 陸委會致謝中央社 (2017-02-14 14:51)
（中央社台北14日電）中國大陸國台辦上午對國道遊覽車翻車重大事故表達衰悼及慰問之意，行政院大陸委員會今天代表政府表達感謝。
一輛遊覽車昨晚在國道5號接國道3號邊坡處翻覆，據消防署統計，遊覽車內共44人，其中33人死亡，11人受傷。
中國大陸國務院台灣事務辦公室針對13日遊覽車翻車事故造成33人罹難，表達高度關切，國台辦、大陸海峽兩岸關係協會負責人向車禍中罹難者表達深切哀悼，並向傷者和家屬表達誠摯慰問。
對此，陸委會指出，事故發生後政府已向罹難民眾及家屬表示哀悼與慰問，並立即成立應變及醫療救護機制，全力搶救傷患及調查事故原因，對於陸方關切這起重大交通事故，陸委會代表政府表謝意。1060214
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