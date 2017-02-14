國民黨黨主席參選人吳敦義和詹啟賢，今天行程都集中在新竹縣市。吳敦義在新竹市搶攻眷村票，包括前市長許明財和前立委呂學樟和多位黨籍市議員全程陪同，場面熱烈。而詹啟賢則是分別前往新竹縣的文林閣和義民廟參拜，爭取客家選票的支持，詹啟賢強調表態爭取參選下屆總統，是對黨的政治承諾，以及對民間期許的回應。（彭清仁報導）



國民黨黨主席參選人吳敦義在新竹市搶攻眷村票源時表示，國民黨雖然在谷底，一定能重新再贏得民心。吳敦義強調選黨主席是要帶領國民黨脫離困境，是否選總統的事，是以後的事。吳敦義也列舉小英政府上任後的荒謬政策，像是一例一休政策和準備日本核災區食品進入台灣等政策都讓民心動盪。另外，就是有關同婚制度的政策，但若要提供極小數人的方便性，讓同婚制通過，也是讓很多家長搖頭，這些都會引起民心反彈。包括前新竹市長許明財、前立委呂學樟和市議員林耕仁等人，也都陪同吳敦義爭取眷村選票的支持。



另一位國民黨主席參選人詹啟賢，則是前往新竹縣芎林鄉的文林閣，以及義民廟參拜，祈求順利當選；詹啟賢指出，自己宣布參選黨主席時就表態爭取參選下屆總統，至於其他人如何則不做任何評論。詹啟賢表示，表態爭取參選下屆總統，是對黨的政治承諾、對民間期許的回應，國民黨總統候選人的產生有一定的機制，在這個機制下，他該承擔就承擔、義無反顧，該抬轎就抬轎。



