國道5號發生賞櫻團遊覽車翻覆，造成33人死亡的重大意外，行政院發言人徐國勇今（14）日表示，昨晚發生意外的旅行團，是旅行社招攬的一日遊散客團，並沒有申請振興國旅計畫，與國旅補助無關。

徐國勇指出，行政院長林全昨天幾乎一整晚沒睡，他到醫院看到傷者的嚴重傷勢非常難過，昨天晚上第一時間也立即指示相關單位處理。

徐國勇說明，此次意外是因台北到武陵農場開車8小時，加上遊玩時間，整個行程時間緊迫所致，因此交通部未來會加強查核，不希望讓司機過勞；至於這次司機是否過勞，仍需等待司法機關調查。

另外，外界對遊覽車司機是否因一例一休而超時工作，徐國勇表示，目前尚不能斷定，不過政府訂定一例一休措施，是為了讓勞工有充足休息時間，而外界對這次事故原因的關注也可看出，司機有充足休息時間尤其重要。

他指出，這次事故旅遊團是一日遊，非7、8天的旅遊團，「跟周休二日、一例一休顯然沒有因果關係」。同時，此次旅行團也沒有申請振興國旅計畫，也不是台灣觀光巴士，跟國旅卡沒關係。

徐國勇還說，不希望因為這件事情影響國旅及國際觀光客，這是單一意外事件，會繼續追蹤與評估；不過因為遊覽車是旅遊的必要交通工具，政府仍然希望儘速釐清事故原因，以免影響台灣的觀光產業及觀光客來台意願。