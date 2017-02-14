北韓12日進行美國總統川普(Donald Trump)上任以來的首次彈道飛彈試射，聯合國安理會已在13日提出譴責，而川普也誓言要對北韓強硬回應。＃請聽以下的專題報導＃

◎北韓威脅由來已久

自美國前總統杜魯門(Harry S. Truman)時代以來，北韓對美國就猶如芒刺在背。當年的韓戰幾乎引爆一場核子對峙，白宮曾力阻美國指揮官麥克阿瑟(Douglas MacArthur)動用原子彈來阻止中國和北韓軍隊。而今日的北韓領導人金正恩，正持續打造更危險且更難摧毀或攔截的武器系統，使雙邊關係可能已達韓戰後最嚴峻的一刻，而北韓也可能正成為川普面對的第一項國際危機。

華府的外交政策制定者和川普的歧見不少，他們認為川普在移民問題上犯了錯、對俄羅斯立場過於軟弱、對中國又太過危險鷹派；不過在北韓問題上，在川普政府尚未提出真正的處理做法之際，他們倒是立場一致，那就是這將是一場正迫近中的危機。這正是為何日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)如此迫切的向川普獻殷勤，甚至在他就職之前就親自拜訪。這也是為何美國國防部長馬提斯(James Mattis)上任後首次出訪就鎖定亞太地區，他的首要任務就是向日本和南韓確保，美國將與他們同在，不論川普在競選期間曾釋出什麼雜訊。

北韓在2017新年當天就威脅要試射洲際彈道飛彈，當時還是總統當選人的川普誓言阻止北韓發展出可攻擊美國的核武，並在推特上性格發文說「這不會發生。」但6週後，當北韓大膽發射飛彈後，如今已成為總統的川普令人展現驚訝的自制，在和安倍共同發表的聲明中只誓言美國將支持日本，沒有提及北韓。布魯金斯研究所(Brookings Institution)學者、曾任前總統歐巴馬亞洲顧問的貝德(Jeffrey A. Bader)認為，他們尚未有戰略。而華府戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲專家葛來儀(Bonnie Glaser)則表示，川普的選擇有限。

◎北韓挑釁日益嚴峻

北韓進行一連串試射，同時正走向發展出對抗美國的能力，儘管川普已推文表示這絕不會發生。然而，目前看來沒有跡象顯示，有人知道該如何阻止北韓。CSIS飛彈專家卡拉可(Thomas Karako)表示，目前可確定的北韓已持續以近年來的試射飛彈挑釁方式，拉開2017年的序幕。

北韓在美國前總統歐巴馬初次上任就職4個月後進行地下核試，讓歐巴馬在任內對北韓態度更為強硬，並專注於加強國際制裁以及提升與日韓同盟。如今上台3週的川普政府還在嘗試找尋外交政策的步伐，特別在北韓這項非川普過去主要聚焦的領域方面。而美國國務卿提勒森(Rex W. Tillerson)雖已在2月1日就任，但尚未找到副手，更別提要組成完整而可信任的顧問團隊。

◎北韓可能成為亞洲威脅

北韓這次試射飛彈正值川普招待日相安倍來訪之際。亞洲專家和國會議員雖對川普重申美方對日本的支持，表示讚揚，但對他未能提到南韓則表示遺憾。紐約州民主黨籍參議員舒默(Chuck Schumer)認為，川普應該趕快和南韓一起表態，因為比起其他任何國家，南韓更容易受到北韓的惡意所影響。

不過，川普的高層政策顧問米勒(Stephen Miller)說，川普和安倍一同亮相時已傳遞出強力訊息。

事實上，在缺乏軍事行動下，川普能做的選擇並未明顯優於他前任的幾位總統，特別是在美國和聯合國都已對北韓做出制裁之後。儘管大多數的政策制定者認為，中國大陸在要求北韓作出有意義的回應上至關重要，但目前誰也不能確定，川普是否會比前任有更好的機會，來說服中國對北韓採取更強硬的行動。＃以上專題由吳寧康編撰，xxx播報，謝謝收聽＃