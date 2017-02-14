國台辦哀悼車禍罹難者 陸委會感謝中央廣播電台 (2017-02-14 14:21)
有關中國大陸對我遊覽車於國道翻覆之重大事故表達哀悼與慰問，陸委會今天(14日)代表政府表達感謝。
陸委會指出，事故發生後，我政府已向罹難民眾及家屬表示哀悼與慰問，並立即成立應變及醫療救護機制，全力搶救傷患及調查事故原因。
針對遊覽車翻車事故造成33人罹難一事，中國大陸國台辦14日上午表示，大陸有關方面高度關切，國台辦、海協會負責人向車禍中罹難者表達深切哀悼，向傷者和家屬表達誠摯慰問。
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