針對國道5號遊覽車翻覆意外，行政院長林全今天(14日)在台南受訪時表示，目前檢察官正在調查事故發生的原因，待事實釐清之後，行政院將對此提出具體的措施。

林全說：『(原音)所以進一步的事證釐清要等檢察官弄清楚之後，對外說明才會比較正確，現在外界很多猜測，我們也無從證實，我們也請法務部，如果外界猜測過度離譜的話，希望做適時澄清。這部分都要等查清楚到底是什麼問題，我們才會做具體措施針對問題解決。』