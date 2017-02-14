情人節悲歌 宜蘭發生外勞情殺案中央社 (2017-02-14 14:50)
宜蘭警方14日說，一對印尼籍逃逸外勞疑因感情因素衍生口角，男子憤而持馬克杯敲死女友，凶嫌已落網，將移送法辦。圖為警方封鎖現場偵辦。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年2月14日
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