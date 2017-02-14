高屏水情轉緊 南水局整備伏流水中央社 (2017-02-14 14:50)
值枯水期，水利署南區水資局14日指出，高屏地區的水情燈號已於13日轉換成稍緊的綠燈，南水局已整備轄內自有及地下伏流水源，可機動上場支援因應。（水資局供圖）中央社記者王淑芬傳真 106年2月14日
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