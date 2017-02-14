「Sweets Run甜蜜路跑」4月2日將在高雄登場，結合健康、夢幻、甜美及公益等多重元素，主辦單位14日舉辦活動記者會，適逢情人節，現場也邀請多組情侶及夫妻檔跑者擁吻放閃。中央社記者程啟峰高雄攝 106年2月14日