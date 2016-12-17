立委爭取高捷黃線中央社 (2017-02-14 14:50)
高雄市籍立委劉世芳（左）等人14日以平衡區域發展，完善捷運路網，提出爭取捷運黃線。市府捷運局說，黃線已在規劃之列，會加速報交通部，爭取核定。中央社記者王淑芬攝 106年2月14日
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