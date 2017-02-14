農委會推動「四章一Q」政策，納入校園供餐條件，6縣市於2月優先起跑，農委會主委林聰賢（前右）14日至新竹市三民國小訪視，與新竹市長林智堅（前左）與小朋友共進午餐，了解試辦情況。中央社記者魯鋼駿攝 106年2月14日