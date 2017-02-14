遊覽車司機女兒控訴：旅行社說謊中央社 (2017-02-14 14:50)
北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團13日晚間在國道發生重大車禍，釀33死、11傷悲劇，旅行社指出，司機康育薰在出車前2天有好好休息，女兒康宜甄（左）14日在二殯控訴旅行社說謊。中央社記者梁珮綺攝 106年2月14日
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