北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團13日晚間在國道發生重大車禍，釀33死、11傷悲劇，旅行社指出，司機康育薰在出車前2天有好好休息，女兒康宜甄（左）14日在二殯控訴旅行社說謊。中央社記者梁珮綺攝 106年2月14日