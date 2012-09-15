奧格斯堡VS勒沃庫森兩隊歷史上交戰過12場，奧格斯堡勝4平8負。在 德甲中兩隊交手10次，奧格斯堡0勝3平7負,進10球失23球，其中主場勝0場平1場負3場,進球6球失13球。

賽季等級奧格斯堡主場勒沃庫森主場16-17賽季德甲 0:0(16.09.22)15-16賽季德甲3:3(16.03.05)1:1(15.10.04)14-15賽季德甲 1:0(14.09.25)13-14賽季德甲1:3(14.03.27)2:1(13.10.26)12-13賽季德甲1:3(12.09.27)2:1(13.02.16)11-12賽季德甲1:4(11.09.10)4:1(12.02.18)08-09賽季德杯0:2(08.09.24)

海登海姆VS斯圖加特兩隊歷史上無交鋒戰績。

凱澤斯勞滕VS桑德豪森兩隊歷史上交戰過7場，凱澤斯勞滕4勝2平1負。在 德乙中兩隊交手7次，凱澤斯勞滕4勝2平1負,進10球失5球，其中主場勝4場平0場負0場,進球8球失2球。

賽季等級凱澤斯勞滕主場桑德豪森主場15-16賽季德乙2:0(16.04.03) 14-15賽季德乙1:0(14.12.21)1:1(14.08.10)13-14賽季德乙2:1(14.03.08)1:0(13.09.14)12-13賽季德乙3:1(12.10.20)1:1(13.03.31)

不倫瑞克VS奧厄礦業兩隊歷史上交戰過14場，不倫瑞克6勝5平3負。在 德乙中兩隊交手10次，不倫瑞克4勝4平2負,進13球失11球，其中主場勝2場平2場負1場,進球7球失5球。

賽季等級不倫瑞克主場奧厄礦業主場14-15賽季德乙4:2(15.04.28)1:2(14.11.09)12-13賽季德乙1:1(13.04.21)1:1(12.11.10)11-12賽季德乙1:1(11.08.20)1:1(12.02.21)09-10賽季德丙3:0(09.11.28)2:1(10.05.01)08-09賽季德丙1:1(08.12.21)0:2(08.07.26)06-07賽季德乙1:0(07.03.09)

尤文圖斯VS巴勒莫兩隊歷史上交戰過60場，尤文圖斯37勝12平11負。在 意甲中兩隊交手55次，尤文圖斯34勝11平10負,進110球失50球，其中主場勝20場平3場負4場,進球74球失31球。

賽季等級尤文圖斯主場巴勒莫主場16-17賽季意甲 0:1(16.09.25)15-16賽季意甲4:0(16.04.17)0:3(15.11.30)14-15賽季意甲2:0(14.10.26)0:1(15.03.15)12-13賽季意甲1:0(13.05.05)0:1(12.12.09)11-12賽季意甲3:0(11.11.20)0:2(12.04.08)10-11賽季意甲1:3(10.09.24)2:1(11.02.03)

格拉納達CFVS皇家貝蒂斯兩隊歷史上交戰過45場，格拉納達CF15勝10平20負。在 西甲中兩隊交手25次，格拉納達CF6勝9平10負,進26球失32球，其中主場勝3場平5場負4場,進球13球失13球。

賽季等級格拉納達CF主場皇家貝蒂斯主場16-17賽季西甲 2:2(16.09.17)15-16賽季西甲1:1(15.10.25)2:0(16.03.06)13-14賽季西甲1:0(14.02.16)0:0(13.09.22)12-13賽季西甲1:5(13.04.06)1:2(12.11.10)11-12賽季西甲0:1(11.08.28)1:2(12.01.29)10-11賽季西乙3:0(11.01.30) 10-11賽季國王杯2:2(10.09.08)

歐塞爾VS阿雅克肖兩隊歷史上交戰過6場，歐塞爾勝4平2負。在 法乙中兩隊交手6次，歐塞爾0勝4平2負,進3球失6球，其中主場勝0場平2場負1場,進球2球失3球。

賽季等級歐塞爾主場阿雅克肖主場16-17賽季法乙1:2(16.08.06)2:0(17.01.14)14-15賽季法乙0:0(15.05.02)1:1(14.12.13)12-13賽季法乙1:1(12.11.03)0:0(13.04.06)

阿雅克肖GFCVS尼奧爾兩隊歷史上交戰過16場，阿雅克肖GFC4勝5平7負。在 法乙中兩隊交手15次，阿雅克肖GFC4勝5平6負,進17球失19球，其中主場勝3場平3場負1場,進球9球失6球。

賽季等級阿雅克肖GFC主場尼奧爾主場16-17賽季法乙 1:1(16.11.26)15-16賽季法乙2:0(16.03.19) 14-15賽季法乙 1:0(15.03.14)07-08賽季法乙2:1(07.12.22)2:0(08.05.13)06-07賽季法乙1:1(06.07.28)3:0(07.05.25)01-02賽季法乙1:0(02.04.06)0:0(01.11.17)00-01賽季法乙0:1(00.10.28)4:3(01.04.14)

布爾格VS圖爾兩隊歷史上交戰過1場，布爾格1勝平負。在 法乙中兩隊交手1次，布爾格1勝0平0負,進1球失0球，其中主場勝0場平0場負0場,進球0球失0球。

賽季等級布爾格主場圖爾主場15-16賽季法乙 0:1(15.09.12)

克萊蒙VS蘭斯兩隊歷史上交戰過15場，克萊蒙5勝7平3負。在 法乙中兩隊交手14次，克萊蒙5勝7平2負,進17球失15球，其中主場勝4場平3場負0場,進球10球失4球。

賽季等級克萊蒙主場蘭斯主場11-12賽季法乙1:0(11.11.29)2:2(12.04.10)10-11賽季法乙1:1(11.05.14)1:3(10.12.18)10-11賽季法國杯1:3(11.01.22) 08-09賽季法乙1:0(09.04.25)1:1(08.11.15)07-08賽季法乙4:1(07.12.08)0:0(08.05.03)05-06賽季法乙0:0(06.04.14)4:1(05.11.11)

特魯瓦VS尼姆兩隊歷史上交戰過31場，特魯瓦8勝13平10負。在 法乙中兩隊交手12次，特魯瓦4勝3平5負,進14球失15球，其中主場勝3場平1場負2場,進球7球失6球。

賽季等級特魯瓦主場尼姆主場14-15賽季法乙2:0(14.12.16)1:2(15.05.02)13-14賽季法乙2:1(14.01.25)3:2(13.08.16)13-14賽季法聯杯 1:2(13.08.28)10-11賽季法乙1:3(11.04.30)1:0(10.11.13)09-10賽季法聯杯2:2(09.08.26) 08-09賽季法乙0:1(08.08.30)1:0(09.02.14)98-99賽季法乙1:0(98.12.16)

索肖VS拉瓦勒兩隊歷史上交戰過37場，索肖14勝14平9負。在 法乙中兩隊交手13次，索肖4勝6平3負,進14球失15球，其中主場勝2場平4場負1場,進球8球失6球。

賽季等級索肖主場拉瓦勒主場15-16賽季法乙0:0(15.11.25) 14-15賽季法乙1:1(14.10.25)2:2(15.04.04)14-15賽季法聯杯 2:0(14.08.13)00-01賽季法乙2:0(01.04.08)0:0(00.10.20)99-100賽季法乙0:2(99.11.12)1:2(00.05.12)97-98賽季法乙1:1(98.01.24)0:1(97.09.06)96-97賽季法乙 4:1(97.05.24)

聖旺紅星VS斯特拉斯堡兩隊歷史上無交鋒戰績。

瓦朗謝納VS亞眠兩隊歷史上無交鋒戰績。