中國足球彩票17022期勝負遊戲14場交戰記錄北京新浪網 (2017-02-13 17:04)
多特蒙德VS沃爾夫斯堡兩隊歷史上交戰過43場，多特蒙德22勝11平10負。在 德甲中兩隊交手39次，多特蒙德21勝9平9負,進81球失52球，其中主場勝12場平4場負3場,進球44球失23球。賽季等級多特蒙德主場沃爾夫斯堡主場16-17賽季德甲 1:5(16.09.21)15-16賽季德甲5:1(16.04.30)1:2(15.12.06)14-15賽季德杯1:3(15.05.31) 14-15賽季德甲2:2(14.12.18)2:1(15.05.16)13-14賽季德杯2:0(14.04.16) 13-14賽季德甲2:1(14.04.06)2:1(13.11.09)12-13賽季德甲2:3(12.12.08)3:3(13.05.11)
法蘭克福VS因戈爾施塔特兩隊歷史上交戰過6場，法蘭克福1勝4平1負。在 德甲中兩隊交手3次，法蘭克福1勝1平1負,進3球失3球，其中主場勝0場平1場負0場,進球1球失1球。賽季等級法蘭克福主場因戈爾施塔特主場16-17賽季德杯0:0(16.10.26) 16-17賽季德甲 0:2(16.09.21)15-16賽季德甲1:1(16.03.05)2:0(15.10.03)11-12賽季德乙1:1(12.04.11)1:1(11.10.30)
美因茨05VS雲達不來梅兩隊歷史上交戰過24場，美因茨057勝5平12負。在 德甲中兩隊交手21次，美因茨056勝5平10負,進26球失36球，其中主場勝2場平2場負6場,進球12球失21球。賽季等級美因茨05主場雲達不來梅主場16-17賽季德甲 1:2(16.09.22)15-16賽季德甲1:3(15.10.24)1:1(16.03.19)14-15賽季德甲1:2(14.11.01)0:0(15.04.04)13-14賽季德甲3:0(14.04.12)2:3(13.11.25)12-13賽季德甲1:1(13.03.30)2:1(12.11.05)11-12賽季德甲1:3(11.10.30)0:3(12.03.31)
柏林赫塔VS拜仁慕尼黑兩隊歷史上交戰過69場，柏林赫塔11勝17平41負。在 德甲中兩隊交手63次，柏林赫塔9勝16平38負,進68球失150球，其中主場勝7場平12場負12場,進球40球失60球。賽季等級柏林赫塔主場拜仁慕尼黑主場16-17賽季德甲 3:0(16.09.22)15-16賽季德甲0:2(16.04.23)2:0(15.11.28)14-15賽季德甲0:1(14.11.29)1:0(15.04.26)13-14賽季德甲1:3(14.03.26)3:2(13.10.26)11-12賽季德甲0:6(12.03.18)4:0(11.10.15)09-10賽季德甲1:3(10.05.08)5:2(09.12.19)
霍芬海姆VS達姆施塔特兩隊歷史上交戰過3場，霍芬海姆勝2平1負。在 德甲中兩隊交手3次，霍芬海姆0勝2平1負,進1球失3球，其中主場勝0場平0場負1場,進球0球失2球。賽季等級霍芬海姆主場達姆施塔特主場16-17賽季德甲 1:1(16.09.21)15-16賽季德甲0:2(16.02.08)0:0(15.08.29)
漢堡VS弗賴堡兩隊歷史上交戰過35場，漢堡15勝12平8負。在 德甲中兩隊交手33次，漢堡13勝12平8負,進50球失27球，其中主場勝7場平5場負4場,進球30球失15球。賽季等級漢堡主場弗賴堡主場16-17賽季德甲 1:0(16.09.21)14-15賽季德甲1:1(15.05.09)0:0(14.12.13)13-14賽季德甲1:1(14.03.27)0:3(13.10.27)12-13賽季德甲0:1(13.04.07)0:0(12.11.10)11-12賽季德甲1:3(12.03.17)1:2(11.10.16)10-11賽季德甲0:2(11.04.30)1:0(10.12.04)
亞特蘭大VS克羅托內兩隊歷史上交戰過5場，亞特蘭大3勝1平1負。在 意甲中兩隊交手1次，亞特蘭大1勝0平0負,進3球失1球，其中主場勝0場平0場負0場,進球0球失0球。賽季等級亞特蘭大主場克羅托內主場16-17賽季意甲 1:3(16.09.27)10-11賽季意乙2:0(10.11.20)2:2(11.04.23)05-06賽季意乙1:0(06.03.11)1:0(05.10.22)
恩波利VS拉齊奧兩隊歷史上交戰過23場，恩波利5勝6平12負。在 意甲中兩隊交手19次，恩波利4勝5平10負,進18球失37球，其中主場勝4場平3場負2場,進球11球失9球。賽季等級恩波利主場拉齊奧主場16-17賽季意甲 2:0(16.09.25)15-16賽季意甲1:0(15.11.30)2:0(16.04.18)14-15賽季意甲2:1(14.11.09)4:0(15.04.12)07-08賽季意甲1:0(08.02.10)0:0(07.09.16)06-07賽季意甲1:1(06.11.05)3:1(07.03.19)05-06賽季意甲2:3(05.11.27)3:3(06.04.02)
皇家馬德里VS西班牙人兩隊歷史上交戰過192場，皇家馬德里111勝37平44負。在 西甲中兩隊交手165次，皇家馬德里98勝33平34負,進367球失189球，其中主場勝64場平14場負4場,進球233球失67球。賽季等級皇家馬德里主場西班牙人主場16-17賽季西甲 0:2(16.09.19)15-16賽季西甲6:0(16.02.01)0:6(15.09.12)14-15賽季西甲3:0(15.01.10)1:4(15.05.18)13-14賽季西甲3:1(14.05.17)0:1(14.01.13)13-14賽季國王杯1:0(14.01.29)0:1(14.01.22)12-13賽季西甲2:2(12.12.17)1:1(13.05.12)
拉科魯尼亞VS阿拉維斯兩隊歷史上交戰過56場，拉科魯尼亞20勝15平21負。在 西甲中兩隊交手17次，拉科魯尼亞7勝2平8負,進33球失27球，其中主場勝5場平1場負2場,進球22球失10球。賽季等級拉科魯尼亞主場阿拉維斯主場16-17賽季國王杯2:2(17.01.04)1:1(17.01.12)16-17賽季西甲 0:0(16.09.20)13-14賽季西乙2:1(13.12.08)1:1(14.05.11)05-06賽季西甲0:2(06.01.15)1:0(06.05.14)02-03賽季西甲6:0(03.02.22)1:2(02.09.28)01-02賽季西甲0:1(02.02.02)2:3(01.09.22)
塞維利亞VS埃瓦爾兩隊歷史上交戰過12場，塞維利亞5勝5平2負。在 西甲中兩隊交手5次，塞維利亞2勝3平0負,進6球失3球，其中主場勝1場平1場負0場,進球1球失0球。賽季等級塞維利亞主場埃瓦爾主場16-17賽季西甲 1:1(16.09.18)15-16賽季西甲1:0(16.03.03)1:1(15.10.18)14-15賽季西甲0:0(14.12.15)1:3(15.04.30)00-01賽季西乙2:1(01.06.16)1:0(01.01.20)98-99賽季西乙2:0(98.11.08)1:3(99.04.11)97-98賽季西乙1:1(97.12.21)1:1(98.05.10)
馬賽VS雷恩兩隊歷史上交戰過100場，馬賽42勝30平28負。在 法甲中兩隊交手90次，馬賽37勝26平27負,進150球失124球，其中主場勝25場平12場負8場,進球86球失46球。賽季等級馬賽主場雷恩主場16-17賽季法甲 3:2(16.09.22)15-16賽季法甲2:5(16.03.19)0:1(15.12.04)14-15賽季法甲3:0(14.09.20) 13-14賽季法甲0:1(14.03.23)1:1(13.11.03)12-13賽季法甲3:1(12.09.02)2:2(13.01.27)11-12賽季法甲0:1(11.09.11)1:2(12.01.30)10-11賽季法甲 0:2(11.03.12)
梅斯VS南特兩隊歷史上交戰過90場，梅斯24勝34平32負。在 法甲中兩隊交手78次，梅斯21勝29平28負,進79球失89球，其中主場勝15場平15場負9場,進球51球失40球。賽季等級梅斯主場南特主場16-17賽季法甲 0:3(16.09.11)14-15賽季法甲1:1(14.08.17)0:0(15.01.12)14-15賽季法聯杯 4:2(14.12.17)11-12賽季法乙1:3(11.09.21)0:0(12.02.21)10-11賽季法乙1:1(10.09.11)0:0(11.02.19)09-10賽季法乙0:0(10.03.16)2:2(09.10.20)05-06賽季法甲1:4(06.01.21)
卡昂VS里爾兩隊歷史上交戰過41場，卡昂9勝8平24負。在 法甲中兩隊交手31次，卡昂7勝6平18負,進31球失52球，其中主場勝6場平3場負6場,進球21球失21球。賽季等級卡昂主場里爾主場16-17賽季法甲 4:2(16.11.30)15-16賽季法甲1:2(15.12.06)1:0(16.02.04)14-15賽季法甲0:1(14.08.16)1:0(15.01.11)13-14賽季法國杯 3:3(14.02.12)11-12賽季法甲1:2(11.08.21)3:0(12.05.08)10-11賽季法甲2:5(10.11.14)3:1(11.04.03)10-11賽季法聯杯 4:1(10.10.28)
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