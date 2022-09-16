中國足球彩票17023期勝負遊戲14場交戰記錄北京新浪網 (2017-02-13 17:05)
門興VS萊比錫紅牛兩隊歷史上交戰過1場，門興勝1平負。在 德甲中兩隊交手1次，門興0勝1平0負,進1球失1球，其中主場勝0場平0場負0場,進球0球失0球。賽季等級門興主場萊比錫紅牛主場16-17賽季德甲 1:1(16.09.22)
科隆VS沙爾克04兩隊歷史上交戰過87場，科隆41勝18平28負。在 德甲中兩隊交手81次，科隆36勝18平27負,進143球失121球，其中主場勝26場平5場負9場,進球90球失48球。賽季等級科隆主場沙爾克04主場16-17賽季德甲 1:3(16.09.22)15-16賽季德甲1:3(16.03.05)0:3(15.10.04)14-15賽季德甲2:0(15.05.10)1:2(14.12.13)11-12賽季德甲1:4(12.01.29)5:1(11.08.13)10-11賽季德甲2:1(11.05.14)3:0(10.12.18)09-10賽季德甲1:2(09.09.13)2:0(10.02.14)
切沃VS那不勒斯兩隊歷史上交戰過21場，切沃6勝2平13負。在 意甲中兩隊交手17次，切沃6勝1平10負,進17球失25球，其中主場勝4場平0場負4場,進球11球失10球。賽季等級切沃主場那不勒斯主場16-17賽季意甲 2:0(16.09.25)15-16賽季意甲0:1(15.10.26)3:1(16.03.06)14-15賽季意甲1:2(15.02.01)0:1(14.09.14)13-14賽季意甲2:4(13.09.01)1:1(14.01.26)12-13賽季意甲2:0(13.03.10)1:0(12.10.29)11-12賽季意甲1:0(11.09.22)2:0(12.02.14)
佩斯卡拉VS熱那亞兩隊歷史上交戰過42場，佩斯卡拉14勝12平16負。在 意甲中兩隊交手7次，佩斯卡拉1勝2平4負,進8球失12球，其中主場勝1場平1場負1場,進球3球失2球。賽季等級佩斯卡拉主場熱那亞主場16-17賽季意甲 1:1(16.09.25)12-13賽季意甲2:0(12.12.09)4:1(13.05.05)06-07賽季意乙2:1(07.01.13)3:0(07.05.26)04-05賽季意乙2:2(05.01.30)2:0(04.09.18)00-01賽季意乙1:1(00.10.29)0:0(01.03.18)99-100賽季意乙3:1(00.02.13)1:2(99.09.12)
桑普多利亞VS卡利亞里兩隊歷史上交戰過79場，桑普多利亞17勝31平31負。在 意甲中兩隊交手61次，桑普多利亞11勝27平23負,進63球失77球，其中主場勝7場平17場負6場,進球33球失24球。賽季等級桑普多利亞主場卡利亞里主場16-17賽季意杯3:0(16.12.01) 16-17賽季意甲 2:1(16.09.27)14-15賽季意甲2:0(15.03.08)2:2(14.10.19)13-14賽季意甲1:0(14.02.09)2:2(13.09.22)12-13賽季意甲0:1(12.10.28)3:1(13.03.10)10-11賽季意甲0:1(11.02.03)0:0(10.09.23)09-10賽季意甲1:1(10.03.28)
烏迪內斯VS薩索洛兩隊歷史上交戰過7場，烏迪內斯2勝3平2負。在 意甲中兩隊交手7次，烏迪內斯2勝3平2負,進5球失5球，其中主場勝1場平1場負1場,進球1球失1球。賽季等級烏迪內斯主場薩索洛主場16-17賽季意甲 1:0(16.09.25)15-16賽季意甲0:0(15.11.01)1:1(16.03.20)14-15賽季意甲0:1(15.05.24)1:1(15.01.11)13-14賽季意甲1:0(14.03.23)1:2(13.10.31)
羅馬VS都靈兩隊歷史上交戰過160場，羅馬64勝44平52負。在 意甲中兩隊交手145次，羅馬58勝40平47負,進200球失191球，其中主場勝45場平13場負14場,進球132球失78球。賽季等級羅馬主場都靈主場16-17賽季意甲 3:1(16.09.25)15-16賽季意甲3:2(16.04.21)1:1(15.12.05)14-15賽季意甲3:0(14.11.10)1:1(15.04.12)13-14賽季意甲2:1(14.03.26)1:1(13.11.04)12-13賽季意甲2:0(12.11.20)1:2(13.04.14)08-09賽季意甲3:2(09.05.31)0:1(09.01.18)
AC米蘭VS佛羅倫薩兩隊歷史上交戰過165場，AC米蘭71勝46平48負。在 意甲中兩隊交手153次，AC米蘭69勝42平42負,進237球失179球，其中主場勝45場平20場負11場,進球137球失66球。賽季等級AC米蘭主場佛羅倫薩主場16-17賽季意甲 0:0(16.09.26)15-16賽季意甲2:0(16.01.18)2:0(15.08.24)14-15賽季意甲1:1(14.10.27)2:1(15.03.17)13-14賽季意甲0:2(13.11.03)0:2(14.03.27)12-13賽季意甲1:3(12.11.11)2:2(13.04.07)11-12賽季意甲1:2(12.04.07)0:0(11.11.20)
巴倫西亞VS畢爾巴鄂競技兩隊歷史上交戰過179場，巴倫西亞69勝41平69負。在 西甲中兩隊交手163次，巴倫西亞63勝39平61負,進262球失261球，其中主場勝47場平22場負12場,進球159球失83球。賽季等級巴倫西亞主場畢爾巴鄂競技主場16-17賽季西甲 2:1(16.09.18)15-16賽季歐聯杯2:1(16.03.18)1:0(16.03.11)15-16賽季西甲0:3(16.02.28)3:1(15.10.04)14-15賽季西甲0:0(14.11.10)1:1(15.04.10)13-14賽季西甲1:1(14.03.10)1:1(13.10.07)12-13賽季西甲3:2(12.10.21)1:0(13.03.10)
維戈塞爾塔VS奧薩蘇納兩隊歷史上交戰過64場，維戈塞爾塔30勝8平26負。在 西甲中兩隊交手38次，維戈塞爾塔18勝7平13負,進47球失41球，其中主場勝13場平5場負1場,進球30球失8球。賽季等級維戈塞爾塔主場奧薩蘇納主場16-17賽季西甲 0:0(16.09.18)13-14賽季西甲1:1(13.12.23) 12-13賽季西甲2:0(12.09.01)1:0(13.02.02)06-07賽季西甲0:2(06.09.25)0:1(07.02.19)05-06賽季西甲2:0(06.03.05)2:0(05.10.16)03-04賽季西甲1:0(04.04.25)3:2(03.12.06)02-03賽季西甲 0:2(03.04.20)
巴塞羅那VS萊加內斯兩隊歷史上無交鋒戰績。
波爾多VS甘岡兩隊歷史上交戰過24場，波爾多14勝6平4負。在 法甲中兩隊交手20次，波爾多10勝6平4負,進32球失18球，其中主場勝7場平2場負1場,進球21球失8球。賽季等級波爾多主場甘岡主場16-17賽季法聯杯3:2(17.01.12) 16-17賽季法甲 1:1(16.11.20)15-16賽季法甲1:0(15.12.07) 14-15賽季法甲1:1(15.02.02)2:1(14.09.14)13-14賽季法甲5:1(14.04.20)0:1(13.12.05)08-09賽季法超杯2:0(09.07.26) 08-09賽季法聯杯4:2(08.11.12) 03-04賽季法甲2:0(04.01.17)1:3(03.08.16)
蒙彼利埃VS聖埃蒂安兩隊歷史上交戰過54場，蒙彼利埃16勝12平26負。在 法甲中兩隊交手48次，蒙彼利埃14勝9平25負,進58球失75球，其中主場勝12場平5場負7場,進球40球失25球。賽季等級蒙彼利埃主場聖埃蒂安主場15-16賽季法甲1:2(15.09.13)3:0(16.03.20)14-15賽季法甲0:2(14.12.04)1:0(15.04.26)13-14賽季法甲0:1(13.12.14)2:0(14.05.04)12-13賽季法甲1:1(12.09.22)4:1(13.02.10)11-12賽季法甲1:0(12.03.25)1:1(11.11.07)10-11賽季法甲1:2(11.02.06)
巴黎聖日爾曼VS圖盧茲兩隊歷史上交戰過61場，巴黎聖日爾曼33勝12平16負。在 法甲中兩隊交手56次，巴黎聖日爾曼29勝12平15負,進85球失53球，其中主場勝17場平6場負4場,進球43球失14球。賽季等級巴黎聖日爾曼主場圖盧茲主場16-17賽季法甲 2:0(16.09.24)15-16賽季法國杯2:1(16.01.20) 15-16賽季法甲5:0(15.11.08)0:1(16.01.17)14-15賽季法甲 1:1(14.09.27)13-14賽季法甲2:0(13.09.28)2:4(14.02.23)12-13賽季法甲2:0(12.09.15)0:4(13.02.02)12-13賽季法國杯3:1(13.01.24) 11-12賽季法甲3:1(12.01.15)
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