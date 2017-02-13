中國網2月13日訊（記者 尚陽 通訊員 梁西征）旅客出行，最擔心的就是財物安全。春運期間，外出旅客增多，財物安全更為重要。記者日前從鐵路公安局獲悉，為了保證廣大旅客出行安全，全國鐵路公安機關統一開展了打擊「盜搶騙」專項行動，加強站區防範，嚴格控制重點嫌疑人，組織小分隊進站上車，嚴厲打擊各類侵財違法活動，據統計，自春運以來，各地鐵路警方共破獲「盜搶騙」案件401起，抓獲犯罪嫌疑人336人，為旅客挽回經濟損失258萬余元。

各地鐵路公安機關從穩定站區治安入手，通過公開巡邏、便衣盯控、視頻監控等方式，加強廣場、候車室、售票廳、站台和旅客列車等人員密集場所的巡查，及時清理閑雜人員。並對掌握的重點嫌疑人進行梳理，了解近期活動情況，對發現的有盜竊、扒竊、詐騙旅客財物前科和嫌疑的人買票進站上車的，嚴格盤查，認真落實站車警情通報制度，及時通報給相關列車乘警，加強防範。哈爾濱、徐州、白城等鐵路公安處乘警支隊在列車上聘請旅客擔當治安監督員，邀請群眾提供線索；貴陽鐵路公安處要求民警嚴格落實勤務制度，勤巡視，勤檢查，勤宣傳。

各地鐵路警方結合實際，深入推進打擊「盜搶騙」活動。深圳、臨汾、丹東等鐵路公安處充分發揮數據情報的作用，開展精準打擊；成都鐵路公安處加強與地方公安機關協作，做到信息共享。各地鐵路警方還組織有反扒經驗的民警組成「鐵鷹」小分隊，深入到重點車站和重點列車嚴厲打擊各類侵財違法活動。2月10日，犯罪嫌疑人黃某、陳某竄至北京站候車室相互掩護，扒竊旅客手機一部，被北京鐵路公安處便衣民警當場抓獲。

對於發生的案件，各地鐵路警方組織精幹民警，實行多部門配合聯動，全力開展偵破。2月5日，昆明鐵路公安處接多名旅客在列車上被人以補卧鋪為名詐騙錢財的案情后，積極開展工作，於2月6日將詐騙31名旅客共計7000餘元的三名犯罪嫌疑人抓獲。2月11日，大同鐵路公安處民警通過連續多日調查排摸，將1月17日在列車上盜竊他人現金2600元的犯罪嫌疑人丁某抓獲。