新華社西安２月１３日電 題：動能轉換釋放新崗位 「雁歸來」倒逼企業「練內功」——西部用工大省陝西一線務工觀察

新華社記者 陳晨

新興產業愈發受到求職者青睞，一技在身的農民工更加「搶手」，越來越多的人返鄉就業……新春伊始，記者在傳統勞務輸出大省陝西採訪發現，隨著西部地區加快經濟轉型升級，新發展動能釋放出的新崗位，正持續吸引著農民工迴流家鄉。在改變務工格局的同時，「歸雁們」也以新的就業觀，倒逼企業苦練「內功」提升競爭力。

新興產業需求旺 農民工加速迴流

幾場招聘會跑下來，２８歲的翟建飛終於下定決心「不走了」。這位在北京跑了４年銷售的陝西岐山縣小伙兒，相中了寶雞一家製藥企業的銷售崗位。

「我算了算，業績好的話每月也能掙到五六千元。雖然比過去少一些，但家裡消費低，還能照顧父母。」翟建飛說，還有好幾家不錯的企業有意錄用自己。「以前家鄉可沒有這麼多的工作機會，現在選擇多了，回來也不怕沒事幹。」

記者連日來在陝西多地採訪發現，隨著當地經濟結構的不斷優化、新舊動能加速轉換，高端裝備製造、生物醫藥、通訊技術、新能源汽車等新興產業釋放出旺盛的用工需求，吸引著越來越多的農民工如翟建飛一樣「迴流」家鄉。

作為西部最大的智能手機生產基地，西安中興通訊終端科技有限公司今年計劃招聘一線員工４００人，比去年增加２００餘人，招聘現場甚是火爆。「作為新興產業，企業去年產能達１８００萬台，可謂蒸蒸日上。」公司招聘組負責人李威風說，目前公司的一線員工中，有一半以上都是從省外回來的。

「農民工之所以回來，關鍵在於本地經濟發展提速，可以『承載』得了。」陝西省勞務交流指導中心主任付鯤鵬說，２０１３年時，陝西農民工省內就業人數首次超過省外。如今，全省６９４萬農村轉移勞動力中，在陝西務工的穩定在４００萬人以上。

技術工人「一將難求」 結構性矛盾仍突出

１０日，在寶雞市岐山縣舉行的陝西省２０１７年「春風行動」啟動儀式上，１２０多家企業提供了涉及裝備製造、食品加工、電子通訊等行業的數千個崗位，吸引５０００餘名農民工到場應聘。記者看到，多數企業為工程師、技術員、研發員等技術崗位開出不菲薪資，即便是普工崗位，也大多要求應聘者具備鉗工、磨具、電焊等相關技能。

陝西宏立至信汽車部件製造有限公司招聘主管駱女士說，企業從事汽車座椅研發生產，今年計劃招聘１０名工程師，月薪達３５００元－４０００元。雖然薪資標準高於其他崗位，但仍「一將難求」，一天下來也沒有招到合適人選。

這家公司的遭遇並非個例。當越來越多的企業完成技術改造，新設備、新生產線陸續投用，市場對員工的技術要求也在不斷提升。「根據我們的隨機調查，今年有新招聘計劃的製造業企業中，９３．７％的企業需要招聘不同等級的技術人員。」西安市職介中心主任吳強說。

鹹陽市中心勞動力市場主任魏涇水說，儘管「高級藍領」愈發吃香，但具備專業技能的農民工卻偏少，結構性矛盾仍舊突出。一些企業不得不以「先入職、后培訓」的方式解決人才短缺問題。

新擇業觀倒逼企業苦修「軟實力」

國家統計局農民工監測調查報告顯示，２０１５年全國３０歲以下農民工已佔到總數的３２．９％。而越來越多的農民工特別是年輕人返鄉，也給傳統就業觀念帶來不小衝擊。採訪中記者就發現，求穩定、求健康、求舒適、求發展已成為「歸雁們」的訴求，倒逼著西部地區企業通過改善工作環境、提升福利待遇、擴展晉陞空間等方式提高吸引力。

２２歲的鹹陽小伙楊露此前在浙江打工，如今回到家鄉求職，他最看重的就是工作環境是否舒適。「崗位不能有輻射，不能對人體有傷害，另外還要有發展空間。」

「渴望有充足的業餘時間、有舒適的工作環境、有學習進步的發展機會，幾乎是『９０后』農民工的普遍訴求。」李威風說，為吸引這些在沿海地區見過世面的「歸雁」，公司除繳納五險一金、提供食宿等「常規動作」外，還為員工準備了商業保險、生日福利、工會福利等諸多人性化待遇，並設計出３條晉陞通道。

魏涇水分析說，「軟實力」比拼增加了企業的隱性成本，會把一些環境差、待遇低、強度大的行業「擠壓」出去，也將在客觀上加快西部地區轉型升級的步伐。