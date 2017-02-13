黔江：氣象服務產業發展北京新浪網 (2017-02-13 16:47)
？？？？華龍網2月13日15時10分訊（通訊員 譚登帆）近日，在黔江區沙壩鄉現代農業示範園區內，一群從彭水到黔江來走親戚的農民顯得特別興奮，看著正在開始發出嫩芽的獼猴桃，聽到黔江的親戚們介紹起該現代農業示範園區內發生的一個個有關「高科技」的新鮮事，這群彭水人似乎有很多話想說。
？？？？據介紹，目前，黔江區擁有鵝池、阿蓬江固定兩套人工增雨火箭發射裝置及水市、中塘、白土、麒麟蓋、鄰鄂等5門「三七」高炮，分佈在全區主要烤煙產區及糧食產區。
？？？？自去年以來，人工影響天氣全區共作業94次，共發射人雨彈812發、火箭96發，使保護範圍內沒有出現冰雹災害，為全區的烤煙、蠶桑等主導產業發揮了積極作用。
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