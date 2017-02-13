？？？？華龍網2月13日15時05分訊（通訊員 譚登帆）近日，在黔江區沙壩鄉現代農業示範園區內，一群從彭水到黔江來走親戚的農民顯得特別興奮，看著正在開始發出嫩芽的獼猴桃，聽到黔江的親戚們介紹起該現代農業示範園區內發生的一個個有關「高科技」的新鮮事，這群彭水人似乎有很多話想說。

？？？？據了解，去年，黔江區加強氣象平台運行管理，已收集整理區級部門防災應急處理人員685名，氣象信息員全區已有2463名，森林防火員608名，地災監測員550名，蠶桑養殖戶2666名，烤煙種植戶544名，獼猴桃種植大戶23家，新型經營主體137家，及時更新了預警簡訊發佈對象資料庫。

？？？？如今的黔江區，每每在暴雨、洪澇等災害性天氣和連陰雨、連晴等高影響性天氣來臨前，以手機簡訊、電子顯示屏、黔江手機報等多種傳播途徑，將豐富的氣象信息及時傳遞到農民手中，有效解決了氣象惠農服務「最後一公里」難題。

？？？？一在沙壩鄉現代農業示範園區的工作人員介紹：「近年來，隨著黔江區現代農業的日漸成型，氣象信息服務已越來越凸顯出積極作用。前些年，診斷病情要先通過實地查看，耗時費力才能發現哪塊獼猴桃有疾病，缺乏什麼生長元素。現在，僅通過手機就能發現癥狀，整個過程不僅科學高效，而且實現了無縫隙、無遺漏、無死角。」

？？？？與此同時，黔江區氣象部門積極履行社會管理職能。進一步加強部門溝通合作，落實各單位、行業主管部門防雷安全主體責任，加強雷電災害敏感單位風險管理和防雷科普宣傳。對73個易燃易爆、炸藥庫、危化場所的防雷安全進行拉網式排查，並聯合相關部門進行通報。