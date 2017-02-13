重慶機場集團2017版新標識。 重慶機場集團有限公司供圖 華龍網發

？？？？華龍網2月13日16時29分訊（首席記者 徐焱）去年9月，重慶機場集團整體移交重慶市政府管理。今（13）日，記者從重慶機場集團有限公司方面了解到，該公司即日起正式發佈以「山水之道」為企業哲學的企業文化核心理念體系及全新企業標識。新企業標識為重慶機場英文縮寫「CQA」的藝術化構成，寓意為保障每一架飛機安全起降的港灣。

？？？？重慶機場集團有限公司方面介紹，新發佈的企業文化核心理念秉承「山水之道」的企業哲學，以「智慧靚麗的復合樞紐，公眾讚譽的機場集團，內陸開放的重要平台」為願景，以「著力品質發展、奉獻愉悅服務」為使命，以「誠、義、和、善」為核心價值觀，倡導「嚴謹務實的作風，真誠和容的品性，高效協同的意識，負責擔當的自覺，鼎新圖強的追求」的企業精神。

？？？？新企業標識為重慶機場英文縮寫「CQA」（Chongqing Airport）的藝術化構成。左邊為「CQ」字母的融合，蘊含地球和滑行道元素，右邊「A」字母體現飛行、跑道元素，寓意重慶機場是保障每一架飛機安全起降的港灣，是通達世界、覆蓋全球的國際化航空樞紐，是推動重慶內陸開放的重要平台。

？？？？標識色調由藍色和綠色組成，藍色代表天空、智慧，綠色象徵生態、友好。A字母的藍綠兩部分，既是山的形狀，也象徵兩江交匯。標識寓意重慶機場遵循「山水之道」的企業哲學，以品質化發展理念為引領，致力於打造智慧靚麗的大型復合樞紐。

？？？？重慶機場集團負責人表示，2016年9月，重慶機場集團整體移交重慶市政府管理，隨後對原有企業文化體系進行了重新梳理和設計，這也將有利於重慶機場的戰略目標和未來發展。