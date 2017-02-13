黔江：氣象為農服務全市領先北京新浪網 (2017-02-13 16:47)
？？？？華龍網2月13日15時訊（通訊員 譚登帆）近日，在黔江區沙壩鄉現代農業示範園區內，一群從彭水到黔江來走親戚的農民顯得特別興奮，看著正在開始發出嫩芽的獼猴桃，聽到黔江的親戚們介紹起該現代農業示範園區內發生的一個個有關「高科技」的新鮮事，這群彭水人似乎有很多話想說。
？？？？站在園區內四通八達的水泥路上，一群彭水人發出了無限感嘆：「在黔江當農民好幸福，連種植獼猴桃僅通過操作手機就能讓其順利生長，作物疾病盡在掌握之中，真的是難以想像，這在以往可是連想都不敢想的事……」
？？？？據了解，沙壩鄉現代農業示範園區實施氣象惠農工程，僅僅是近年來黔江區實施氣象為農服務的一個縮影，成績遠不止這些。據區氣象局相關負責人介紹，黔江區的氣象為農服務工作已在全市領先。
？？？？據介紹，近年來，黔江氣象部門瞄準全區特色農業產業，完善了烤煙、蠶桑、獼猴桃等專項農業氣象服務方案，充分調動了特色產業、龍頭企業的主體作用，積極探索氣象為農服務社會化服務新途徑。2016年，黔江氣象部門與蠶業公司合作，共發佈栽桑養蠶服務簡訊75條，近20萬人次；與煙草公司合作共同推進烤煙主產區麒麟蓋、白土、鄰鄂等鄉鎮人影炮站的標準化改造；與農業開發企業共同謀划黔江區獼猴桃只會氣象保障系統建設，該系統以重慶市農業氣象精細化只能服務平台向企業延伸為鏈條，通過園區基礎數據採集、業務支撐、信息共享、專家服務、預警預報、園區可視化、操作指令發佈、手機APP應用等系統實現園區信息化只能服務，並以點帶面進行推廣，全面實現全區氣象為農服務信息化建設的目標，促進產業和農民增收。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 艾維斯 新米布立體加厚護背式彈簧床墊-雙人5尺
- HANABENE 經典極輕量-空氣包/媽媽包中型後背(丹寧牛仔)
- 日本IRIS貓咪遊樂場-叢林系列3號 - (IR-813852)
- 【CASIO】卡西歐G-SHOCK 雙顯重機鬧鈴電子錶-黑(GA-100L-1A
- MOSCHINO 菱格車縫設計行李箱(黑色)
- TONYBEAR 歐風秒收推車-玫瑰紅
- 【CALTAN】女用真牛皮 手提包 斜背包 皮包 肩背包 女包(536
- 【CASIO】卡西歐Baby-G 鬧鈴多時區雙顯錶-黑(BA-125-1A)
- 【A.S.O】3E舒活寬楦 真皮絨面圓楦粗跟鞋(藕粉)
- 德國okiedog TWEET-TWEET-Sumo-藍 媽咪袋
少年深夜撞寶馬後留道歉信和錢 車主諒解反資助萬元【北京新浪網】
雲南省長的「狠話」究竟有多「狠」【北京新浪網】
台男子購機票拼錯姓名拼音 捨不得浪費機票男子改名【北京新浪網】
台灣一女博士生游日本車禍身亡【北京新浪網】
女飛行員機上鬧事咆哮稱已離婚 致飛機延誤起飛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》