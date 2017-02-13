？？？？華龍網2月13日15時訊（通訊員 譚登帆）近日，在黔江區沙壩鄉現代農業示範園區內，一群從彭水到黔江來走親戚的農民顯得特別興奮，看著正在開始發出嫩芽的獼猴桃，聽到黔江的親戚們介紹起該現代農業示範園區內發生的一個個有關「高科技」的新鮮事，這群彭水人似乎有很多話想說。

？？？？站在園區內四通八達的水泥路上，一群彭水人發出了無限感嘆：「在黔江當農民好幸福，連種植獼猴桃僅通過操作手機就能讓其順利生長，作物疾病盡在掌握之中，真的是難以想像，這在以往可是連想都不敢想的事……」

？？？？據了解，沙壩鄉現代農業示範園區實施氣象惠農工程，僅僅是近年來黔江區實施氣象為農服務的一個縮影，成績遠不止這些。據區氣象局相關負責人介紹，黔江區的氣象為農服務工作已在全市領先。

？？？？據介紹，近年來，黔江氣象部門瞄準全區特色農業產業，完善了烤煙、蠶桑、獼猴桃等專項農業氣象服務方案，充分調動了特色產業、龍頭企業的主體作用，積極探索氣象為農服務社會化服務新途徑。2016年，黔江氣象部門與蠶業公司合作，共發佈栽桑養蠶服務簡訊75條，近20萬人次；與煙草公司合作共同推進烤煙主產區麒麟蓋、白土、鄰鄂等鄉鎮人影炮站的標準化改造；與農業開發企業共同謀划黔江區獼猴桃只會氣象保障系統建設，該系統以重慶市農業氣象精細化只能服務平台向企業延伸為鏈條，通過園區基礎數據採集、業務支撐、信息共享、專家服務、預警預報、園區可視化、操作指令發佈、手機APP應用等系統實現園區信息化只能服務，並以點帶面進行推廣，全面實現全區氣象為農服務信息化建設的目標，促進產業和農民增收。