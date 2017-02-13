情人節重慶各地雨紛紛 氣溫下降涼嗖嗖北京新浪網 (2017-02-13 16:47)
海棠花開正好。記者 李裕錕 攝
華龍網2月13日16時30分訊（記者 董進）明（14）日就是情人節了，在這樣一個本該外出約會的日子，天公卻不作美。據重慶市氣象台預計，從今天夜間開始，重慶各地將逐步迎來降雨天氣，情人節當天，各地降雨還將持續。陰雨來襲，外出約會或受到影響，愛美的美女們千萬不要為了美就「楚楚凍人」。
上周末，山城迎來春光明媚的好天氣。實況監測顯示，繼周六重慶各地迎來多雲好天氣后，周日，全市各地又是燦爛陽光。在暖陽的帶動下，全市各地最高氣溫普遍達到了15℃以上，最暖彭水18.8℃，主城昨日最高氣溫也達到了16.6℃。這樣好的天氣，眾多市民紛紛走出家門，前往公園或者廣場曬起太陽、散散步。
今天，陰雲佔領了重慶上空，氣溫也有所回落，這也讓不少小夥伴直呼有點冷。據重慶市氣象台預計，今天白天，重慶各地還有陽光出沒，不過從晚間開始，包括主城在內的中西部地區將率先迎來降雨，明天情人節一天，全市各地將在持續陰雨天氣中度過。隨著降雨天氣的到來，明日最高氣溫只有14℃，較今日氣溫出現小幅下滑。
專家提醒，情人節雨水相伴，不利於外出，有約會計劃的市民不妨將約會地點改在室內，駕車的朋友也需注意，路面濕滑小心慢行。另外，明日氣溫較今日將有所下滑，體弱的市民注意添衣保暖。
未來三天天氣
13日夜間到14日白天，各地陰天有間斷小雨，局地中雨。大部地區氣溫6～14℃，城口及東南部4～13℃。主城區：陰天有小雨，9～12℃。
14日夜間到15日白天，西部地區地區間斷小雨轉陰天，其餘地區陰天有間斷小雨或零星小雨。大部地區氣溫6～15℃，城口及東南部3～13℃。主城區：間斷小雨轉陰天，9～14℃。
15日夜間到16日白天，東南部地區零星小雨轉陰天，其餘地區陰天轉多雲，局地有霧。大部地區氣溫4～18℃，城口及東南部0～14℃。主城區：陰天轉多雲，7～16℃。
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