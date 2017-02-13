原標題：政解|不得以吸毒為由開除學生 雲南修訂禁毒條例引關注

新京報快訊（記者戴軒）近日，雲南省公佈《雲南省禁毒條例（修訂草案）》（送審稿）（以下簡稱《條例》），並向社會徵求意見，《條例》提出，學校發現在校學生有吸毒行為的，應當及時報告學校所在地公安機關，通知吸毒學生家長，並配合有關部門進行幫教，督促戒毒，不得以此為由開除學籍。對戒毒返校學生應當加強教育和監督，不得歧視。

記者查閱廣東省、上海市、重慶市、福建省、廣西省等多地禁毒條例，發現在在校學生禁毒方面，大多隻規定學校應開展相應禁毒宣傳教育，並不涉及學校是否能以吸毒為由開除學生。如《廣東省禁毒條例》第十六條規定，學校應當將禁毒教育與法治教育、心理健康教育相結合，針對不同階段學生的心理特點和毒品認知能力，分階段開展禁毒教育。相比之下，雲南此次徵求意見的禁毒條例較為「特殊」。

中國人民公安大學偵查學院副教授張黎介紹，近年來國內外毒情形勢變化較快，2008年起施行至今的《禁毒法》在許多方面已經無法適應新的形勢需要，我國部分省市已通過制定或修訂禁毒條例來應對具體現實問題，例如2015年頒布的《廣東省禁毒條例》和《上海市禁毒條例》分別在物流寄遞渠道身份證件查驗、涉毒人員禁播禁演等方面做出突破性規定。

他認為，此次雲南的《條例》規定的「不得以此為由開除學籍」，是避免學校推脫教育挽救職責的保障性規範，反映出地方立法機關在推行學校毒品預防教育舉措方面做出的嘗試和努力。

不過他同時表示，該項規定還應在立法技術方面加以完善。我國教育包括初等教育、中等教育、高等教育、繼續教育、職業教育等等。教育制度與學籍管理存在差異，而《條例》中對「學校」未做明確的限定解釋，顯得過於籠統，缺乏嚴謹性。

其次，規範內容缺乏彈性適用空間，以未成年學生為例，儘管《未成年人保護法》規定「不得違反法律和國家規定開除未成年學生」的規定，但也同時規定「對於在學校接受教育的有嚴重不良行為的未成年學生，學校和父母或者其他監護人應當互相配合加以管教；無力管教或者管教無效的，可以按照有關規定將其送專門學校繼續接受教育。」他建議《雲南省禁毒條例》進一步細化學校針對吸毒學生開展重點預防的具體舉措。