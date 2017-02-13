現代快報訊（通訊員 莫靜 記者 顧元森）近日，一名女子在進南京南站候車大廳時拒不接受安檢，強行沖闖安檢關卡，並對鐵路民警及安檢工作人員進行辱罵和毆打，被鐵路警方處以行政拘留 5 天的處罰。

2 月 12 日下午近兩點，一對青年男女匆匆忙忙跑進南京南火車站二樓候車大廳，經過安檢門時被鐵路安檢員攔下，要求他們配合將身上的背包和手上拎著的手提包一起進行安檢。青年女子大聲嚷嚷著："火車要開了，我們趕車來不及了，放我們過去！"一邊說著，一邊拽著他的男朋友強行往候車大廳裏面沖。安檢員看了看女子手中持有的車票，是兩張南京南開往寧波的高鐵車票，距離開車還有 8 分鐘的時間，配合安全檢查完全來得及，堅持要求兩人將包放到安檢儀上。

年輕女子的態度十分蠻橫，對安檢員大聲辱罵，此時圍觀的旅客越來越多，女子更加來勁了，把包扔在了地上，對他的男朋友說："大不了今天不走了，我就是不過安檢，看他們能把我怎麼樣！"男子幾次試圖勸說他的女朋友，都被女子斷然拒絕。執勤民警姜孝亮帶著輔警趕到了安檢口，對女子進行規勸，告訴她可以幫助她改簽下一趟開往寧波的高鐵車票，可女子就是不聽，罵得越來越難聽。突然，女子撿起地上的包，再次強行沖闖安檢口，並對阻攔她的民警和輔警大打出手，一個耳光打在了輔警臉上，另一個耳光扇向民警，被民警避閃后，耳光刷到了他男朋友的臉上，嘴角頓時流了血。經警告無效后，民警立刻對女子進行控制。因這名女子嚴重擾亂了公共場所秩序，南京鐵路警方對她處以行政拘留 5 天的處罰。

南京鐵路警方提示，為了您和他人的安全出行，進站自覺進行安檢尤為重要，出門在外應提前安排好自己的行程，並自覺遵守公共規則，莫讓旅途變"囧途"。

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