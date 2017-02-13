2017年「一號文件」閱讀量提升 網友最關注：農產品價格形成機制、農產品質量北京新浪網 (2017-02-13 16:47)
？？？？中青在線北京2月13日電（中國青年報·中青在線記者 李晨赫）今天上午，農視網與今日頭條聯合發佈了《2017年中央一號文件網路輿情數據報告》。依據今日頭條的輿情大數據分析，報告指出：2017年「一號文件」的相關資訊閱讀量同比2016年增長了404%，閱讀時長為206480小時。
？？？？網友最關注今年「一號文件」的五個方面內容為：農產品價格形成機制和收儲制度、適度規模經營和家庭農場、農產品質量和食品安全、農村電商、宜居宜業特色村鎮。最關注「一號文件」的五大省份是黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧和甘肅。
？？？？「一號文件」已連續14年聚焦「三農」領域，今年的「一號文件」題為《關於深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》，一經發佈，就引起了廣泛的社會關注。農視網通過網路徵集，選取了網友最關心的話題，現場也通過網路直播收集網友提問，邀請專家解答。《「一號文件」離農民有多近》節目通過「2017農民朋友如何來種糧」、「一號文件帶來的新商機」以及「一號文件不能錯過的政策利好」三個方面，進行話題討論，詳細解讀「一號文件」的主線、重點和亮點。圍繞「農民創富增收」，詮釋「一號文件」為農民生產生活帶來的重要影響。
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