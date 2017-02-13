圖集 新華社西寧2月13日電（駱曉飛、桂還官尚）記者從青海省扶貧開發局了解到，2017年，青海省將繼續加大產業扶貧專項投入力度，使到戶產業扶貧實現有勞動能力貧困人口全覆蓋。 「按照扶持標準，今年計劃實施24萬人到戶產業扶持項目,加上去年已經安排的項目，到戶產業扶持將覆蓋全省40.2萬有勞動能力的貧困人口。」青海省扶貧開發局局長馬豐勝說。 馬豐勝介紹，在產業扶貧的項目選擇上，立足各地資源稟賦和區域優勢，在充分尊重貧困群眾意願的基礎上，將繼續秉承「一戶一法」「一村一策」的原則，培育符合脫貧攻堅要求的特色優勢產業項目，增強群眾的自我發展能力；在經營模式上，將重點培育新型經營主體並健全完善利益聯結機制，鼓勵通過「股份制」等合作方式提高群眾組織化程度，力爭實現產業化和集約化經營，帶動貧困群眾多元化增收。 「產業扶貧是貧困群眾持續穩定增收、實現就地脫貧的最有效方式。2016年，青海累計投入9.7億元，在33個縣實施了到戶產業扶持項目，扶持帶動了16．2萬貧困群眾增收。」馬豐勝說，構建戶有到戶項目、村有集體經濟、縣有產業園區「三位一體」的扶貧產業體系，仍然是青海今年精準脫貧工作的關鍵著力點。 據介紹，在產業扶貧上，除了實施到戶產業扶持項目外，按照青海省精準扶貧計劃，今年青海將再實施13個縣扶貧產業園和50個貧困村旅遊扶貧項目。 「對產業選擇難和無經營能力的貧困戶，探索建立扶貧產業園和旅遊扶貧項目資產收益機制，將產業扶持資金折股量化到貧困戶，可持續穩定增加其財產性收入。」馬豐勝說。 +1 馬豐勝扶貧開發局青海省扶持 【糾錯】 【糾錯】責任編輯：唐斕

新華社西寧2月13日電（駱曉飛、桂還官尚）記者從青海省扶貧開發局了解到，2017年，青海省將繼續加大產業扶貧專項投入力度，使到戶產業扶貧實現有勞動能力貧困人口全覆蓋。

「按照扶持標準，今年計劃實施24萬人到戶產業扶持項目,加上去年已經安排的項目，到戶產業扶持將覆蓋全省40.2萬有勞動能力的貧困人口。」青海省扶貧開發局局長馬豐勝說。

馬豐勝介紹，在產業扶貧的項目選擇上，立足各地資源稟賦和區域優勢，在充分尊重貧困群眾意願的基礎上，將繼續秉承「一戶一法」「一村一策」的原則，培育符合脫貧攻堅要求的特色優勢產業項目，增強群眾的自我發展能力；在經營模式上，將重點培育新型經營主體並健全完善利益聯結機制，鼓勵通過「股份制」等合作方式提高群眾組織化程度，力爭實現產業化和集約化經營，帶動貧困群眾多元化增收。

「產業扶貧是貧困群眾持續穩定增收、實現就地脫貧的最有效方式。2016年，青海累計投入9.7億元，在33個縣實施了到戶產業扶持項目，扶持帶動了16．2萬貧困群眾增收。」馬豐勝說，構建戶有到戶項目、村有集體經濟、縣有產業園區「三位一體」的扶貧產業體系，仍然是青海今年精準脫貧工作的關鍵著力點。

據介紹，在產業扶貧上，除了實施到戶產業扶持項目外，按照青海省精準扶貧計劃，今年青海將再實施13個縣扶貧產業園和50個貧困村旅遊扶貧項目。

「對產業選擇難和無經營能力的貧困戶，探索建立扶貧產業園和旅遊扶貧項目資產收益機制，將產業扶持資金折股量化到貧困戶，可持續穩定增加其財產性收入。」馬豐勝說。