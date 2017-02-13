新京報快訊(記者王煜)陝西榆林一官員「嫖娼被抓拍」一事有最新進展。今日(2月13日)下午，榆林市紀委發佈消息稱，涉事官員榆林市勞動人事仲裁院院長、黨支部書記徐彥江正在接受組織調查。

新京報此前報導，近日有網友發佈消息稱，榆林市人社局一名徐姓科長，在婚內與一名劉姓女子出軌。由於劉姓女子反覆要求其離婚並與自己結婚，導致徐姓科長的反感。「為了氣走小劉」，網友稱，徐科長在某酒店內，當著劉姓女子的面，與另一名女子發生關係。相關微博配有涉事官員與女子不雅照片。

今日上午，新京報(微信公號ID：bjnews_xjb)記者據此向榆林市委宣傳部求證。一名工作人員回應稱，榆林市紀委目前已經介入調查。

下午，榆林市紀委發佈消息稱，針對網曝「榆林一官員現場被抓拍嫖娼」一事，榆林市紀委立即組織人員進行初步核實。目前，榆林市勞動人事仲裁院院長、黨支部書記徐彥江正在接受組織調查。