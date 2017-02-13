近來鬧得滿城風雨的紐約尼克，12日主場面對強敵馬刺，終於傳出好消息，尼克一哥「甜瓜」Carmelo Anthony生涯總得分以24055分超越「惡漢」Charles Barkley（巴克利），提升至聯盟總得分排行榜第25名，終場也率尼克以94：90擊敗馬刺。

尼克與馬刺之戰則是星光熠熠，許多優秀的「前」尼克球員都來到現場看球，包含「鎖喉手」Latrell Sprewell、Larry Johnson、 Bernard King、Vin Baker、Kenny Walker以及Herb Williams，賽後都至休息室與老闆敘舊。

或許是受到「學長」出席的激勵，Anthony本場繳出25分、7籃板、2助攻的成績，並在末節關鍵時刻屢屢建功，替球隊主場守下勝利，終止近期的4連敗低潮。

Anthony賽後受訪時表示：「球迷就是要看到我們的拚戰精神，我相當了解，不管輸或贏，球迷就是要看到這些，假如我們今天輸了，我仍然能說我真的都拚盡了全力。」

尼克總教練Jeff Hornacek賽後則相當稱讚球員的表現，他表示：「這場比賽相當精采，他們用正確的方式在比賽。」

馬刺則以Kawhi Leonard表現最好，全場攻下36分、9籃板、4助攻，僅次於Leonard的是LaMarcus Aldridge，貢獻15分、10籃板「雙十」表現。