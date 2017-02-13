昆明機場兩乘客酒後滋事致工作人員受傷 已當面道歉北京新浪網 (2017-02-13 16:53)
中新網2月13日電 12日，有媒體報導昆明長水機場乘客與機場工作人員發生肢體衝突。13日，昆明機場官方微博回應稱，經確認，兩名旅客屬醉酒行為，經鑒定，機場工作人員受輕微傷，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》有關規定，根據當事人意願對雙方進行治安調解，旅客對自己的行為向機場工作人員當面道歉。
2月12日22:14左右，2名旅客在昆明機場辦理登機手續時，要求地服工作人員安排緊急出口座位，工作人員聞到兩名旅客有很大酒味，且其中一位旅客腿部有傷，工作人員依據航空公司《運行手冊》中關於辦理緊急出口座位的規定，拒絕辦理，旅客因此情緒激動，發生糾紛。機場民警、安保人員及時制止並將雙方當事人帶到公安機關調查詢問。
經確認，兩名旅客屬醉酒行為，經鑒定，機場工作人員受輕微傷，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》有關規定，根據當事人意願對雙方進行治安調解，旅客對自己的行為向機場工作人員當面道歉。
現旅客已乘機離開昆明機場。
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