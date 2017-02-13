「江戶·北京」展將開幕 秀18世紀中日都城風貌北京新浪網 (2017-02-13 16:53)
中新網2月13日電 日媒報導，對約300年前的江戶與北京，在繪畫、工藝、例行節日活動以及生活用品等方面進行比較的特別展「江戶與北京 18世紀的都市與生活」，將從本月18日起在位於日本東京的江戶東京博物館舉行。
據報導，展覽由該博物館與朝日新聞社等單位主辦，日本外務省、中國大使館等協辦。將持續至今年4月9日。
據悉，展覽將透過居住、經商、娛樂、裝扮等不同視角，介紹18世紀日本與中國各自首都的都市生活與文化。此前雖曾舉辦過與中國、尤其是清朝藝術及宮廷文化相關的展覽，但將北京的都市生活與江戶進行比較的嘗試，尚屬首次。
本次看點在於18世紀江戶、北京街景畫卷的同台爭艷。細緻刻畫出江戶？日本橋熱鬧景象的《熙代勝覽》，在時隔約10年後從收藏地德國返回故土。而鮮明描繪有乾隆帝80歲慶典時北京沸騰景象的《八旬萬壽盛典圖》，則是首次在日本公開。
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