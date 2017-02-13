中國網新聞2月13日訊 據俄新網消息，2016年通過俄羅斯遠東海關運出木材達750噸，比上一年增長16%。

2016年，在遠東海關局各海關申報出口的木材和木製品共750噸，價值9.239億美元。與2015年相比，出口量增長16%，出口額增長9%。遠東木材最大進口國依然是中國（81%）、日本（12.5%）和韓國（4%）。隨著木材出口量的增加，非法採伐現象也在加劇。PrimaMedia網站援引遠東海關局新聞處消息稱，遠東聯邦區的濱海邊疆區和哈巴羅夫斯克邊疆區非法採伐現象最為嚴重。

2016年，未加工木材出口占木材和木製品出口總量的73%（2015年為75%）。申報出口的未加工木材為670萬立方米，價值5.2億美元。與2015年相比，出口量增加13%（2015年為600萬立方米），出口額增加7.4%。未加工木材的主要出口國為中國（佔總量的97%）。對日出口佔2.4%，對韓出口佔0.3%。

2016年共出口未加工名貴木材（橡木、梣木）28.64萬立方米，價值5600萬美元。與2015年相比，出口量下降1.1%，出口額下降3%。

2016年已加工木材出口量為186萬立方米，價值2.785億美元。與2015年相比，出口量增加12.5%（2015年為166萬立方米），出口額增加5%。已加工木材主要出口國為中國（88%）、韓國（7%）和日本（3%）。

已加工名貴木材（橡木、梣木）出口量為29.7萬立方米，比2015年增加7%，出口額為8470萬美元，增加3%。

2016年，遠東海關局各海關共起訴走私木材49次（2015年為39次），涉及木材17.4萬立方米，是2015年的19倍。哈巴羅夫斯克海關共起訴29次（佔59%），烏蘇里斯克海關16次（佔33%）。

遠東海關局各海關起訴行政違法460次，比2015年增加66倍。走私木材總量達8300立方米，價值約4.92億盧布。烏蘇里斯克海關起訴318次（佔69%），哈巴羅夫斯克海關起訴82次（佔18%）。（南山）