中新網2月13日電 據日媒報導，近日，日本朝日新聞社德黑蘭支局長神田大介圍繞日美首腦會談在「推特」上發表推文揶揄首相安倍晉三的宿疾，稱「安倍首相不要緊吧……會不會腹部又疼了」。

據報導，推文所指的宿疾源於第一屆安倍政府時安倍因潰瘍性結腸炎惡化而辭職。遭到批評后，神田刪除了這條推文。

神田後來在推特上解釋稱：「這條推文內容不妥，所以已刪除。包括安倍首相在內，我並無意揶揄疾病，但被如此理解，顯然是一條很過分的推文。對此表示道歉並收回相關言論。非常抱歉。」

據悉，神田的推特是日本朝日新聞社官方認證的記者賬號。該社公關部表示：「我們認為這是一條極為不妥的推文。本人也已道歉並刪除。」