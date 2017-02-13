中職熱身賽3月開打 預售票情人節開賣中央社 (2017-02-13 16:52)
（中央社記者李晉緯台北13日電）中華職棒熱身賽3月14日開打，12場熱身賽的預售票將在2月14日情人節當天開賣。
中華職棒季前熱身賽的賽程公布，3月14日開打，12場比賽在澄清湖、斗六、洲際棒球場進行。
預售票2月14日中午12時開賣，球迷可在FamiTicket全網購票網或FamiPort購票。
平日週一至周五內野全票140元、內野優惠票100元；假日周六至周日內野全票180元、內野優惠票140元。
現場購票平日周一至周五內野全票170元、內野優惠票120元；假日周六至周日內野全票220元、內野優惠票170元。
65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場，免費入場者陪同者可購買優惠票，但僅限1名，持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。1060213
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