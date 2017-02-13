美國職籃NBA，底特律活塞前三節一路落後，不過第四節卻從落後16分演出大逆轉，以102比101擊敗多倫多暴龍。暴龍在2017年的前38天一共打了22場比賽聯盟最多，輸球以後至少可以休息三天。



（陳楷報導）



暴龍從第一節開始逐步拉開差距，打完三節以82比66取得16分的保險。活塞前三節命中率只有三成七，第四節卻高達六成二，五分鐘內16比6的攻勢追回個位數，剩下22秒只落後暴龍兩分。活塞的後衛寇德維爾波普之前三分線出手11次只進一球，不過最後12秒接到隊友傳球還是毫不猶豫出手破網。



暴龍最後13秒叫了兩次暫停，但是迪羅薩在活塞替補前鋒哈里斯貼身防守下勉強出手不進以一分飲恨。哈里斯上場31分鐘貢獻24分還守住暴龍最後一擊，史密斯15分籃板助攻各五次，卓蒙德10分18籃板，寇德維爾波普21分。暴龍迪羅薩26分七籃板，但他認為最後一球犯規，瓦倫休納斯17分九籃板，羅瑞跟卡羅各15分。暴龍隊本季在星期天打了六場比賽只贏了一場，到球季結束前還有三場例行賽排在星期天。



