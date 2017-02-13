美國職籃NBA，紐約尼克的退休老將鬧場事件後找來更多昔日效力尼克的明星球員在場邊加油，終於以94比90力克聖安東尼奧馬刺結束四連敗。馬刺則吞下了最近九場比賽的第四場敗仗。（陳楷報導）



曾經效力尼克十年的退休老將歐克利四天前跟朋友進場看尼克出戰快艇的比賽，卻因為嚴詞批評尼克老闆杜蘭，跟安全人員扭打被硬拖出場。尼克主場五連戰連輸四場以後，最後一場杜蘭特別請來史普利威爾以及伯納金恩兩位不同年代尼克的超級巨星一起看球扭轉形象，導演史派克李則穿著歐克利球衣在場邊聲援。



尼克上半場24分鐘只出手投籃29次，寫下聯盟本季最低紀錄，不過命中率將近五成九。而馬刺前兩節比尼克多搶了11個進攻籃板，但第二波得分卻只比地主多兩分，只領先尼克六分。上半場失誤多達14次的尼克下半場只有六次失誤，第三節後來居上最後以四分險勝。安東尼25分七籃板，波辛吉斯16分七籃板，羅斯18分。尼克還打出了20年前的強悍防守，讓馬刺命中率只剩三成六，里納德36分九籃板，艾爾垂吉15分10籃板。



