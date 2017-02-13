法乙推薦

周一002 2017-02-14 02：00：00 斯特拉斯堡VS 奧爾良

足球魔方APP：本場比賽斯特拉斯堡獲勝的概率51%，雙方戰平的概率27%，奧爾良獲勝的概率22%。

競彩1.712.905.00 競彩亞盤1.92半球2.00 歐賠1.803.20 5.00

1。法乙中上游球隊斯特拉斯堡本賽季聯賽取得10勝6平7負，積36分排在積分榜第7位。

2。斯特拉斯堡本賽季11個主場獲勝7場，勝率高達63.6%，聯賽大部分勝利在主場取得。

實力戰意1。法乙弱旅奧爾良本賽季聯賽取得6勝6平12負，積24分排在積分榜第18位。2。雙方共有7次交鋒記錄，奧爾良取得1勝4平2負，不敗率71.4%，交鋒戰績不落下風。1。斯特拉斯堡目前距離升級區僅有3分，球隊最近8場賽事場均進球數達到2球，本場戰意強烈。2。奧爾良近期客場狀態十分糟糕，近6個客場1勝1平4負，接連輸給弱旅聖旺紅星、克萊蒙等隊。狀態傷停1。奧爾良上輪聯賽主場2-1戰勝保級對手拉瓦勒，球隊近期豪取一波3連勝，士氣正旺。2。斯特拉斯堡上輪聯賽客場0-4慘敗勁旅特魯瓦，近期各項賽事2連勝遭到終結。 1。競彩亞盤多開出主讓半球中高水初盤，受注后盤面平穩，在斯特拉斯堡主場強勢，奧爾良客場疲軟的背景下，歐賠主勝賠付也有所下降，斯特拉斯堡顯然是受到高看的一方。足彩數據1。主流公司威廉希爾為本場比賽開出了1.83 3.10 4.50的初始歐賠組合，在該公司近5場相同賠率組合的比賽中，客隊2勝3平保持不敗。奧爾良近期強勢取得三連勝，目前只落後倒數第四名歐塞爾1分，凈勝球領先競爭對手2個。本場奧爾良只要再拿1分就可暫時逃離降級區。斯特拉斯堡上輪0：4慘敗於特魯瓦，冬歇期之後狀態始終起伏不定。奧爾良中場貝齊昂（14場1球）、後衛帕格里爾（7場）、亞西亞（7場）等人都是是老傷號，對球隊整體影響不大，而斯特拉斯堡主力右後衛馬雷斯特爾（19場）的受傷對球隊右路損失不小。從往績交鋒來看，7次交鋒奧爾良取得1勝4平2負並不是很怵對手。競彩亞盤為本場賽事開出了斯特拉斯堡讓半球低水的初盤，受注后水位變動不大，但不少主流公司主勝賠付穩定在1.80以上，對於主場戰力十足的斯特拉斯堡並不是十分看好。綜上，本場讓球玩法推薦讓球1、0。（來源：www.cubegoal.com）