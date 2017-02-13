外交部：中方反對朝鮮試射導彈 望各方保持克制北京新浪網 (2017-02-13 16:29)
【環球時報-環球網報導 記者 郭芳】朝中社13日報導稱，昨天，朝鮮新戰略武器體系——中程彈道導彈「北極星」第二型試射獲得成功。據報導，聯合國安理會力爭13日下午召開緊急會議展開協調。
在13日的外交部例行記者會上，被問到中方是否支持安理會採取進一步措施時，發言人耿爽說：「我們注意到有關報導，正在密切關注事態的發展。」他表示，安理會的決議對朝鮮利用彈道導彈技術進行發射的活動有著明確規定。中方反對朝鮮違反安理會決定進行有關發射活動。當前形勢下，有關各方不應做相互刺激、可能加劇半島緊張局勢的事情。各方都應該保持克制，共同維護本地區的和平穩定。
耿爽說，中方也得到消息，聯合國安理會將就朝鮮發射導彈一事進行磋商。中方將繼續本著負責任和建設性的態度參加有關的討論。
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