原標題：律師起訴春晚小品騙子說河南話 代理律師：尚未立案

中國青年網北京2月13日電（實習記者 崔楠 記者 吳陽） 因認為涉嫌地域歧視，西安律師欲起訴北京衛視春晚小品《取錢》的消息最近引發爭議。消息稱，2月7日，西安律師張華山以該小品含有「地域歧視」為由向法院提起訴訟，要求北京衛視和小品編劇、演員公開賠禮道歉，並賠償每位河南人1元精神損失費。2月13日上午，代理此案的韓朝澤律師告訴中國青年網記者，目前尚在收集資料階段，並未立案。

2017年北京電視台春節晚會小品《取錢》中，騙子角色打電話時使用河南口音。2月7日，陝西吉爾律師事務所張華山律師提出將以「地域歧視」和「侵犯河南人名譽權」為由提起訴訟。張華山已授權北京大成（西安）律師事務所律師韓朝澤來全權代理此案。

2月13日中國青年網記者聯繫到代理此案的韓朝澤律師詢問案件進展。韓朝澤稱，目前案件處於補充證據，補充材料的階段，等證據收集完畢后，法院才能予以立案。韓律師介紹說：「主要是被告地址比較難弄，由於是知名人士，地址不好取證。」

來源：中國青年網