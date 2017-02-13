韓媒：中國出口項目遠超韓國 排行全球第一北京新浪網 (2017-02-13 16:31)
【環球網報導 記者 魏悅】韓聯社2月13日報導稱，韓國貿易協會下屬國際貿易研究院12日發佈的一份報告顯示，2015年在全球5579個出口項目中，中國有1762個項目的出口佔比居首，排行全球第一，韓國有64個出口項目的佔比居首，排行第14位。
出口佔比居首項目數量排第二的為德國(638項)，其後依次為美國(607項)、義大利(201項)和日本(175項)。
韓國出口佔比居首的項目主要包括化學製品(22項)、鋼鐵(12項)、纖維製品(9項)等。化學製品、半導體存儲器、汽車零部件等26個項目5年來連續佔據第一。韓國居首的項目中有17個項目中國位居第二。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
少年深夜撞寶馬後留道歉信和錢 車主諒解反資助萬元【北京新浪網】
雲南省長的「狠話」究竟有多「狠」【北京新浪網】
台男子購機票拼錯姓名拼音 捨不得浪費機票男子改名【北京新浪網】
台灣一女博士生游日本車禍身亡【北京新浪網】
女飛行員機上鬧事咆哮稱已離婚 致飛機延誤起飛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》