【環球網報導 記者 魏悅】韓聯社2月13日報導稱，韓國貿易協會下屬國際貿易研究院12日發佈的一份報告顯示，2015年在全球5579個出口項目中，中國有1762個項目的出口佔比居首，排行全球第一，韓國有64個出口項目的佔比居首，排行第14位。

出口佔比居首項目數量排第二的為德國(638項)，其後依次為美國(607項)、義大利(201項)和日本(175項)。

韓國出口佔比居首的項目主要包括化學製品(22項)、鋼鐵(12項)、纖維製品(9項)等。化學製品、半導體存儲器、汽車零部件等26個項目5年來連續佔據第一。韓國居首的項目中有17個項目中國位居第二。