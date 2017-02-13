日媒：特朗普夫人首次接待外賓 與安倍夫人散步北京新浪網 (2017-02-13 16:39)
中新網2月13日電 據日媒報導，本月11日，美國總統特朗普的夫人梅拉尼婭陪同正在美國訪問的日本首相安倍晉三的夫人昭惠前往美國南部佛羅里達州德拉海灘的日本庭院等處散步。
報導稱，或許是因首次以美國第一夫人身份招待外賓，梅拉妮亞略顯拘謹，但通過邀請昭惠前往充滿回憶的場所，增進了兩人的友情。
據悉，兩人前往散步的是以1900年代移居該州的日本人姓名命名的「森上博物館」。當天梅拉妮亞一襲白色長裙，肩上披著一件白色針織開衫。此外她還戴了墨鏡，手拿一把日式摺扇。昭惠則以白襯衫搭配藏青色半裙。
剛開始兩人都只是聽取博物館工作人員的介紹，鮮少交流，而在給池中鯉魚餵食時，梅拉妮亞神情放鬆不少，說著「真漂亮啊」。結束庭院參觀后，梅拉妮亞還邀請昭惠前往12年前與特朗普舉行婚禮的棕櫚灘教堂。
事後，完成首次第一夫人外交的梅拉妮亞在「推特」上發文向森上博物館致謝稱「聽取了有關日本神聖庭院、生活及文化的介紹，深受感動」。
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